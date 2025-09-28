Un incendio arrasa el tejado de una casa en Valdés El fuego tuvo lugar en un inmueble de la localidad de Villagermonde, sin causar víctimas

D. Espina Luarca Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:40

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Luarca sofocaron este domingo un incendio en una casa en Villagermonde, en Valdés. El fuego afectó a toda la vivienda. No hubo que registrar daños personales.

La sala del 112 Asturias recibió el aviso a las 11.37 horas. Se indicó que veían quemar una casa y, de inmediato, se movilizaron a efectivos de bomberos de los parques de Valdés y Tineo, aunque finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos.

Una vez en el lugar, los bomberos dieron por controlado el incendio a las 12.24 horas. El tejado del inmueble ya había colapsado. Los efectivos permanecieron en el lugar, refrigerando y extinguiendo, hasta su retirada a base a las 15.50 horas.