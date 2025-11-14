El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El kilo de angula, a cinco mil euros

Subastados en Ribadesella los dos primeros de la temporada que fueron comprado por El Campanu

S. P.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:07

La primera angula de la temporada ya tiene precio y dueño. Ribadesella acogió la subada que situó el precio a 5.125 euros el kilo y que fue adquirido por El Campanu. En concreto, su lote fue de 800 gramos.

Un segundo lote, que se lo llevó La Huertona , se colocó en 3.675 euros el kilo.

El precio de partida habían sido diez mil euros y estaba compuesto por los dos lotes de angulas del Oriente. Solo había dos kilos en esta jornada debido a la temperatura del agua, poco fría para lo que necesitan las angulas.

