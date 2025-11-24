El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Infografía sobre las naves que cubrirían la explotación subterránea de oro.
Minería en Asturias

Este es el nuevo inversor de la mina de Salave con el que la empresa confía en desbloquear el proyecto

La entrada de nuevos accionistas permite que el 29% de las acciones de Black Dragon estén ya en manos españolas

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:00

Black Dragon Gold, la sociedad que controla el proyecto para abrir una mina de oro en Salave (Tapia de Casariego) a través de ... su filial Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) acaba de cerrar una ampliación de capital con la que ha logrado españolizar más su accionariado, uno de los objetivos estratégicos que se había fijado la compañía. La entrada de nuevo capital lo es por importe de 2,6 millones de euros y tras la operación «el total de la inversión española alcanza el 29% de la base accionarial», según confirma el director ejecutivo de la sociedad, Dominic Roberts, en un comunicado. En la nota el directivo señala que «estas personas no son solo inversores importantes sino también destacados empresarios con una demostrada capacidad de construir empresas, contribuir al desarrollo económico y crear empleo». «Su perfil y larga trayectoria de compromiso empresarial con Asturias intensifica las posibilidades de éxito mientras continuamos avanzado con el Proyecto Salave», abunda.

