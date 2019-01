Muere de un infarto durante una cacería en Grandas de Salime, Julio Monteserín Fernández Julio Monteserín Fernández. El fundador y jefe de la Cuadrilla de San Antón, falleció a los 63 años, sin que sus compañeros pudieran hacer nada para salvarle la vida DAVID SUÁREZ FUENTE Lunes, 14 enero 2019, 00:04

A los 63 años falleció en la jornada de hoy el jefe de la cuadrilla de caza de San Antón en Grandas de Salime, Julio Luis Monteserín Fernández, tras sufrir un infarto durante la cacería en la que participaba.

El hombre de Casa el Roxo fue el fundador, hace 21 años, de esta cuadrilla, siempre disfrutaba de la cacería, para él, según recordaron sus compañeros, quienes no pudieron hacer nada para salvarle la vida, «las capturas no eran importantes, lo importante era estar a gusto en el monte con los amigos». La cuadrilla no solo ha perdido a su jefe, sino que «era una excelente persona y un insustituible amigos», apuntaron al tiempo que se preguntaban «Julio, ¿qué hacemos ahora?».

Una jornada de caza en la que la cuadrilla abatió tres jabalíes que dedicó a su jefe sumando un total de 42 ejemplares en esta temporada. El funeral tendrá lugar el próximo martes a las 16 horas en la iglesia parroquial de Grandas de Salime. La capilla ardiente se ha instalado en la sala número 1 del tanatorio Regueiro de A Fonsagrada (Lugo).