La Muestra de la Raza Asturiana de los Valles de Cangas del Narcea gana en animales Al evento, que se celebrará este fin de semana, se han inscrito 400 reses frente a las casi 300 de la anterior edición

A. S. González Oviedo Viernes, 3 de octubre 2025, 13:43

El recinto ferial de La Himera acogerá este fin de semana la Muestra Ganadera Local de la Raza Asturiana de los Valles de Cangas del Narcea, que reunirá a 399 reses de 52 ganaderías del concejo. El Ayuntamiento ha valorado la «altísima» participación - año pasado se inscribieron 295 animales procedentes de 42 explotaciones- en un evento que alcanza su cuarenta edición, especialmente en el que contexto en el que se celebra.

«Evidencia la apuesta de los profesionales del sector por esta raza autóctona. Quiero agradecer a todos los ganaderos su participación, especialmente este año tan duro para ellos tras sufrir las consecuencias de los incendios donde han vuelto a demostrar su compromiso con esta tierra», señaló durante presentación del concurso en el Alto del Acebo el concejal de Ganadería, Ángel Menéndez.

La edil de Servicios Sociales, Alba García, subrayó le propósito de un certamen que busca «poner en valor la profesión de ganadero y destacar la importancia de una buena formación». Además, hace partícipes a los jóvenes de una actividad «comunitaria y local».

Los más pequeños también tendrán su hueco en el certamen con el programa «Ganaderos con escuela», promovido por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea a través de los Servicios Sociales Municipales con la colaboración de ASEAVA y el IES Cangas del Narcea.

En esta edición participarán 20 alumnos que, tras una clase teórica sobre la raza Asturiana de los Valles, pondrán en práctica su capacidad para apreciar los rasgos raciales de estas reses. Será el sábado, a las 12 horas, cuando reciban el carnet de «Juez Infantil del Certamen Ganadero» que les permitirá valorar un lote de animales en la pista del recinto ferial. La muestra contará, además, con servicio de ludoteca gratuita la tarde del sábado

Las reses comenzarán a entrar en el recinto ferial esta misma mañana y las labores de calificación se a lo largo del sábado para proceder a la entrega de premios el domingo. El evento concederá el Memorial Ganadero Cangués a José Antonio García Martínez y el Reconocimiento Ganadero Cangués a Manuel Álvarez Rodríguez.

