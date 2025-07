Canteli: «No hace falta nacer en un lugar para pertenecer a él, y una parte de mí se siente de Cudillero»

Soraya Pérez Cudillero Domingo, 6 de julio 2025, 18:15 | Actualizado 18:21h. Comenta Compartir

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, la compañía aérea Volotea y la asociación de mujeres 'Santana', de San Juan de Cudiller recibieron este domingo los Premios Amuravela de Oro, que organiza anualmente la asociación Amigos de Cudillero y ya van 46. El acto de entrega de las distinciones tuvo ugar en el Hotel Palacio de La Magdalena, en Soto del Barco y entre los asistentes estuvo presente el empresario Francisco Rodríguez García, el director general de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Alberto Menéndez González. y el presidente de Unicef España, Gustavo Suárez Pertierra. Los tres tuvieron «el honor», como ellos mismo dijeron, de entregar los premios

En la inauguración del acto el presidente de la asociación Amigos de Cudillero, Juan Luis Álvarez, señaló que este galardón «esta consolidado y lo digo con modestia, pero con orgullo y satisfacción, ya que traspasa las fronteras del Principado. Nuestro esfuerzo es tenaz y seguimos ilusionados. Si el nombre de Cudillero resuena con fuerza en el ámbito nacional es gracias a nuestra asociación», comentó el presidente.

Tras su palabras se procedió a la lectura del acta de la Amuravela de Oro 2025, por el secretario Ramón Rodríguez Álvarez, quien aseguró que este año la reciben el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, «por su vinculación histórica con Cudillero», Volotea «por su implicación en el fomento del turismo en Asturias», y la Asociación de Mujeres Santana «por el desarrollo de actividades formativas y educativas para vecinas de la Comarca».

El presidente de Unicef España, Gustavo Suárez Pertierra, le entregó el galardón a la asociación de mujeres Santana y señaló que esta entidad «es un ejemplo de superación de esas limitaciones. Estas mujeres fueron capaces de despertar a otras mujeres del pueblo para hacer realidad la participación de las mujeres en todas las áreas: formativo, cívico, sanitario... Para mejorar la calidad de vida de las mujeres de acuerdo con los principios de igualdad y la no discriminación», dijo.

Añadió que «sirven como un punto de encuentro donde se canalizan las propuestas de interés para las mujeres. La clave de su éxito fue creer en su proyecto. Y ahora trabajan por atraer a las generaciones jóvenes en unos tiempos de incertidumbre», comentó Gustavo Suárez Pertierra.

El galardón lo recogió Amparo González, presidenta de la asociación. «Mi más sincero agradecimiento a todas las socias de nuestra entidad, que son el alma y la esencia de todo el trabajo. Seguiremos trabajando a favor del mantenimiento de los valores y las tradiciones pixuetas», indicó.

Seguidamente, el director general de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Alberto Menéndez González, entregó la Amuravela de Oro a la compañía aérea Volotea. En su discurso aseguró que Volotea es una compañía «que vuela en todos los sentidos, sin perder el necesario contacto con la tierra. Ha demostrado que el crecimiento sostenible es posible. Nació en 2011 gracias a quienes soñaban con una aviación distinta y más humana, pensada para las personas. Y que conectara no sólo con los aeropuertos, sino con personas y regiones. Desde entonces han construido una red de 370 rutas con mas de 45 aeronaves», afirmó.

«La apuesta que ha hecho Volotea por Asturias ha sido de corazón. Traemos a gente aquí para que vuele con nosotros. Hemos creado una serie de rutas para que podáis volar a todos los sitios, la más reciente inaugurada es la de Asturias a Madrid», dijo al recoger el premio Javier Rivas Pérez Cota, jefe de pilotos de Volotea.

«Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos»

Por último, el empresario Francisco Rodríguez García entregó la Amuravela a su también amigo, el regidor ovetense Alfredo Canteli, quien considera que «suma una brillante trayectoria con muchos premios y méritos. La claridad es la cortesía del filósofo y de cualquiera que quiera hacer las cosas bien. Alfredo está acostumbrado a hacer cosas para que duren en el tiempo. Si de verdad queremos una sociedad más próspera debemos dar confianza porque el hombre necesita confiar en el hombre», comentó el empresario.

Al recibir el premio, Canteli indicó que «hoy me veo rodeado de mucha gente a la que quiero y resulta abrumador. No es el primer reconocimiento que recibo pero sí uno de los mas especiales. Mi más sincero agradecimiento a Amigos de Cudillero. Acepto esta Amuravela dispuesto a cumplir la responsabilidad que esto conlleva. Nos enamoramos de Cudillero mi esposa y yo y tenemos muchos recuerdos felices aquí y es nuestra segunda casa», destacó.

Añadió que «Oviedo me ha dado todo, pero no hace falta nacer en un lugar para ser parte y pertenecer a él, por eso yo me siento de Cudillero. Proteger la esencia de las tradiciones de un territorio es el único futuro garantizado. Mi admiración es profunda y sincera para quieres queremos lo mejor para Asturias».

Para cerrar el acto, el alcalde de Cudillero, Carlos Valle, convocó la próxima edición de la Amuravlea de Oro 2026 y aseguró que «para los pixuetos la Amuravela es mucho más que un símbolo, es la memoria viva de nuestro pueblo. Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos», zanjó.