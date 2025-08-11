El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los socialistas Mariano Santos y Alejandro López, con el formulario de alegación contra la mina de Salave, en Tapia. E. C.

El PSOE de Tapia de Casariego abre la agrupación a las alegaciones de los vecinos contra la mina de Salave

El secretario general de los socialistas de Tapia, Alejandro López, avisa: «Quiero pensar que en el Gobierno hay sensibilidad ante lo que puede ser un desastre»

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:37

Si hay un tema en el que la sociedad de Tapia de Casariego está polarizada es en el de la posibilidad de que se ponga ... en explotación el yacimiento aurífero de Salave. La Agrupación Socialista local, encabezada por su nuevo secretario general, Alejandro López, abrió esta mañana a la ciudadanía tapiega sus instalaciones y les aportó sus capacidades para alegar, en el proceso de información pública abierta por el Principado para la declaración por la agencia Sekuens de dicho proyecto como estratégico.

