El PSOE de Tapia de Casariego abre la agrupación a las alegaciones de los vecinos contra la mina de Salave

Si hay un tema en el que la sociedad de Tapia de Casariego está polarizada es en el de la posibilidad de que se ponga ... en explotación el yacimiento aurífero de Salave. La Agrupación Socialista local, encabezada por su nuevo secretario general, Alejandro López, abrió esta mañana a la ciudadanía tapiega sus instalaciones y les aportó sus capacidades para alegar, en el proceso de información pública abierta por el Principado para la declaración por la agencia Sekuens de dicho proyecto como estratégico.

López indicó que «estamos abiertos a ayudar a que todos los vecinos puedan expresar su opinión. En todo caso, aunque Sekuens acabase declarando la mina como proyecto estratégico, tendría que pasar por el consejo de Gobierno, y quiero pensar que en el Gobierno hay sensibilidad ante lo que puede ser un desastre para el concejo, porque no es compatible con el resto de actividad, como la ganadería, la pesca y el turismo. No se puede activar esa mina a 500 metros de la mar, con muchos acuíferos que podrían contaminarse sin remedio y generar vertidos al mar«, explicó el líder socialista tapiego.

La agrupación socialista volverá a abrir sus instalaciones y sus servicios para que los vecinos aleguen contra la mina el próximo jueves, día 14, y el lunes, día 18 de agosto.