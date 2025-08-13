El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Trabajos de movimientos de tierras para la construcción del polígono eólico de Carrugueiro. Xente del Navia

Suspendidas las obras del parque eólico de Carrugueiro, en Boal

Boal. ·

El Principado ordena la paralización de los trabajos tras las denuncias presentadas por la plataforma vecinal Xente del Navia por presuntas «irregularidades»

D. Espina

Boal

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:52

Las obras del parque eólico de Carrugueiro, en el concejo de Boal, paralizadas. Así lo confirmó el alcalde del concejo, José Antonio Barrientos, durante ... la celebración del último pleno municipal. Este cese de la actividad se produce después de que la plataforma vecinal Stop Eólicos Xente del Navia denunciara la paralización de las obras de este polígono al detectar «irregularidades» en el proceso de tramitación del proyecto y 23 días después de un requerimiento oficial del Principado, que había solicitado la paralización de los trabajos «de inmediato».

Espacios grises

