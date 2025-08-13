Suspendidas las obras del parque eólico de Carrugueiro, en Boal

Las obras del parque eólico de Carrugueiro, en el concejo de Boal, paralizadas. Así lo confirmó el alcalde del concejo, José Antonio Barrientos, durante ... la celebración del último pleno municipal. Este cese de la actividad se produce después de que la plataforma vecinal Stop Eólicos Xente del Navia denunciara la paralización de las obras de este polígono al detectar «irregularidades» en el proceso de tramitación del proyecto y 23 días después de un requerimiento oficial del Principado, que había solicitado la paralización de los trabajos «de inmediato».

Xente del Navia, que celebra la suspensión de los trabajos, se cuestiona no obstante «cómo ha sido posible que, a pesar de los requerimientos oficiales, la actividad no se haya detenido antes». La plataforma vecinal, que ha encabezado la lucha contra el proyecto eólico, recuerda que la empresa y el Ayuntamiento de Boal «han seguido con los trabajos de movimiento de tierra, fractura de roca y modificación del hábitat, sin contar con las autorizaciones previas que la legislación exige».

Sin autorización de la CUOTA

Este hecho, según indican en un comunicado, confirma que las demandas de Xente del Navia «no eran infundadas», ya que, a pesar de los requerimientos legales y la suspensión de la tramitación, las obras «continuaron sin la autorización» de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

La situación «se agrava», afirman desde la plataforma, al constatar que el pasado 16 de julio el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística del Principado de Asturias requirió formalmente al Ayuntamiento de Boal que cesara las obras de inmediato. «A pesar de ello, los trabajos de maquinaria pesada continuaron, al menos, hasta el pasado viernes 8 de agosto, sin que se tomaran medidas para frenar la actividad, lo que ha generado una gran sorpresa e indignación en la población local», lamentan desde Xente del Navia.

El colectivo vecinal se muestra sorprendido por el retraso en la paralización de los trabajos, cuestionando «el proceder de las autoridades y el propio Ayuntamiento». La plataforma denuncia que, incluso después del requerimiento del Principado, «hubo una demora de cinco días en trasladar el aviso a la empresa», que continuó con las actividades en la zona.

Además, la plataforma señala «irregularidades graves» en el proyecto, como la «modificación del número y la localización de los aerogeneradore»s respecto al plan original, el aumento del diámetro de los aerogeneradores «por encima de los límites permitidos» y la ausencia de garantías para la evacuación de la energía producida.

Críticas al Ayuntamiento

Ante esto, Xente del Navia exige al Ayuntamiento de Boal que actúe con mayor transparencia y cumpla con los trámites legales correspondientes. La plataforma adivierte de que continuará vigilante ante posibles defectos en otros polígonos eólicos y continuará exigiendo que tanto las autoridades como las empresas cumplan con los requerimientos y normativas legales.