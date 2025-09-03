El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El equipo de arqueólogos trabaja en los trabajos de exhumación de la fosa en Carcedo, Valdés.
Valdés

Cuando la tierra devuelve la memoria: localizados los primeros restos de víctimas del franquismo en Carcedo

Un equipo de arqueólogos localiza los primeros restos de víctimas del franquismo en el cementerio de Carcedo, en Valdés

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:07

«No vamos a descansar hasta que florezca la verdad, la justicia, la reparación; en la última sima, en la última cuneta, en la última fosa, en la última tapia del último cementerio de Asturias», ha afirmado el consejero Ovidio Zapico, pues hacerlo es llevar a cabo un ejercicio de memoria y dignidad.

Es cerrar una herida colectiva que tiene muchos nombres y apellidos, pero que tomaba hoy los de seis vecinos de Ovés (Salas) y Brañalonga (Tineo) a cuyas familias nunca se les permitió decir adiós. Se trata de Francisco González Prado, Bernabé Fernández Alonso, Francisco García Rodríguez, Darío Peláez Cuervo, Fernando González Peláez y Julio González Peláez. Su búsqueda incansable durante décadas daba ayer, para alegría de sus familiares, los primeros frutos tras el hallazgo de restos óseos de al menos dos individuos en la fosa del cementerio de Carcedo, en Valdés, donde el equipo de arqueólogos que se encuentra realizando las labores de exhumación espera encontrar todavía más respuestas en los próximos días.

«Es toda una satisfacción personal y política muy grande», expresaba el consejero de Ordenación del Territorio. Especialmente, dijo, por reparar el daño a José Antonio González, que tiene ahora 98 años, pero que tenía tan solo nueve cuando asesinaron a su hermano en octubre de 1936 y que no ha dudado en desplazarse hasta la localidad valdesana.

En la imagen, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto (primera por la izquierda), y el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (tercero por la izquierda), junto a familiares y responsables de las labores de exhumación.
Imagen principal - En la imagen, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto (primera por la izquierda), y el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (tercero por la izquierda), junto a familiares y responsables de las labores de exhumación.
Imagen secundaria 1 - En la imagen, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto (primera por la izquierda), y el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (tercero por la izquierda), junto a familiares y responsables de las labores de exhumación.
Imagen secundaria 2 - En la imagen, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto (primera por la izquierda), y el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (tercero por la izquierda), junto a familiares y responsables de las labores de exhumación.

Lleva 89 años aguardando por este momento, «esperando porque florezca la verdad», afirmaba Zapico, satisfecho y emocionado porque por fin puede empezar a «florecer la reparación». «Hoy empezamos a darle una parte de esa deuda tan grande que las administraciones teníamos con él» y con todos los que, como José Antonio, todavía siguen esperando por los suyos. Para todos ellos, «reafirmamos nuestro compromiso con todo lo que tenga que ver con la memoria democrática», ha asegurado.

Ahora comienza un trabajo complejo y «muy minucioso», explicaba Avelino Gutiérrez, arqueólogo de la Universidad de Oviedo al frente de la investigación. Los restos hallados están a una profundidad «importante, casi a metro y medio», lo que obliga a realizar estas labores en condiciones muy difíciles. Pero su equipo no cesa.

Es un primer hallazgo al que, probablemente, le sigan muchos más, en este y en tantos otros lugares donde descansan cientos de personas sin identificar. Porque cada resto encontrado es un nombre que regresa de la tierra a la memoria y una herida que, por fin, comienza a cerrarse.

