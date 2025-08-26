La colaboración ciudadana permite demantelar un punto de venta de droga en Navia La Guardia Civil, tras varios meses de investigación, detuvo a un hombre de 35 años que usaba un bajo de la localidad para el tráfico de estupefacientes

La denuncia de una vecina de Navia permite desmantelar un punto de venta de droga. Varios meses de investigación llevaron a la Guardia Civil a detener a un vecino de la localidad de 35 años el pasado 11 de agosto como supuesto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

Hace varios meses se personó en el cuartel de la Guardia Civil de Navia una vecina de la localidad denunciando que venía observando movimientos extraños en un bajo de la villa, donde ella creía que podían estar vendiendo droga, ya que había mucho movimiento de jóvenes entrando y saliendo.

Tras tener conocimiento de los hechos y una vez comprobada la existencia de ese bajo, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Luarca, inició un dispositivo de vigilancia para comprobar qué personas lo frecuentaban y estableció varios operativos coordinados con patrullas en servicio de seguridad ciudadana de la compañía, apoyándose principalmente en las patrullas del puesto de Navia.

En el transcurso de estos operativos de vigilancia, la Guardia Civil pudo constatar la visita a este bajo de varias personas, siendo significativo que en alguna ocasión llegaba un joven, realizaba una llamada de teléfono y al instante se personaba otro con el que entraba al local para volver a salir tras un breve espacio de tiempo.

Los meses de vigilancia les dio a los agentes la seguridad de que el principal usuario del local era un joven de la localidad, al que ya conocían y al que le figuran antecedentes por tráfico de drogas. El individuo acudía varias veces al día y abría el local con su llave para encontrarse allí con los supuestos compradores/consumidores de estupefacientes.

Una vez identificado el principal sospechoso, el pasado día 11 de agosto la Guardia Civil procedió a la detención de este hombre de 35 años de edad y vecino del concejo de Navia, como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Ese mismo día, los agentes realizaron un exhaustivo registro del local en el que intervinieron las siguientes sustancias y efectos:

-48 gramos de cocaína.

-10 gramos de metanfetamina

-9,90 gramos de cocaína en roca

-Una báscula de precisión

-860 euros en metálico.

También cabe destacar que, tras la visita de alguno de estos jóvenes al local, las patrullas de servicio procedieron a su identificación y cacheo superficial. En varias ocasiones fueron intervenidos envoltorios en trozos de bolsa de plástico (papelinas) con una sustancia blanquecina (supuesta cocaína).

El detenido, al igual que las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Luarca.