Vuelca un coche en la A-8 a la altura de Castropol El accidente se ha saldado sin heridos y solo hay que lamentar daños materiales

Domingo, 10 de agosto 2025

Un vehículo ha volcado en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Castropol, en sentido Galicia. El siniestro ha obligado a cortar el carril derecho. Una patrulla del Destacamento de Trafico de la Guardia Civil de Luarca se encuentra en la zona.

Pese a que el turismo, un Land Rover Discovery, ha quedado completamente volcado, afortunadamente no hay heridos y solo hay que lamentar daños materiales.