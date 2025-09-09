Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza La mujer, de 29 años, cayó 50 metros por una canal y fue rescatada en una compleja operación aérea por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias

Una senderista de nacionalidad alemana, de 29 años, resultó gravemente herida este martes mientras recorría la Ruta del Cares, en Cabrales, al recibir el impacto de una piedra en la cabeza. El golpe la hizo precipitarse unos 50 metros por una canal que desemboca en el río Cares, cuando descendía de la zona de Las Colladinas.

Dos acompañantes y un guarda del Parque Nacional de los Picos de Europa lograron llegar hasta ella y evitar que cayera al cauce, mientras se activaba el operativo de rescate. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 18.21 horas, alertando de que la víctima estaba inconsciente.

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), accedió a la zona mediante operaciones de grúa. El médico-rescatador y un bombero descendieron hasta el lugar, inmovilizaron a la herida con collarín y chaleco espinal, y la evacuaron con un triángulo de rescate.

La aeronave aterrizó en la helisuperficie de Poncebos, donde la mujer fue intubada y estabilizada antes de su traslado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. El incidente fue comunicado a la Guardia Civil y a los servicios de emergencias de Cantabria y Castilla y León.

