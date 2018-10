Los aludes incomunican a los vecinos de Sotres hasta las 11 de la mañana Vía abierta esta mañana en Sotres tras el paso de la quitanieves. / Lucía Ramos La nieve cubrió la carretera de acceso a la localidad de Cabrales desde las ocho de la tarde de ayer y las máquinas no pudieron trabajar en la zona hasta esta mañana LUCÍA RAMOS Martes, 30 octubre 2018, 12:09

Las consecuencias de intensas nevadas caídas en las últimas horas en Asturias se siguen sufriendo en algunos puntos de la región pese a que los avisos por temporal han sido ya retirados. Además del corte de tráfico ferroviario con la Meseta durante la mañana de este martes y miles de viviendas sin suministro eléctrico, en el Oriente asturiano las acumulaciones de nieve se empezaban a desprender en la tarde ayer en forma de aludes.

Ocurría en Sotres, el pueblo más alto de los Picos de Europa, y no fue uno sino varios, que se registraron alrededor de las 20.00 horas. Sin embargo, la máquina fresadora y la quitanieves se encontraban estropeadas. Había que recurrir a otro tipo de maquinaria pero éstas no pudieron trabajar en la zona durante toda la noche manteniendo incomunicados a los vecinos hasta las 11 de la mañana. Finalmente, este martes se abrió la vía de comunicación después otra quitanieves más grande trabajase durante dos horas. Entre los afectados se encuentra Carmen Gancedo, del Hotel Peña Castil, que ayer volvía del médico y se encontró con la avalancha de nieve: «Vimos el alud, que era bastante grande, y tuvimos que dejar el coche en la carretera, pasar por encima de la nieve y llamar a un taxi para que nos llevase a casa».

A primera hora de la mañana, las consecuencias de la nevada seguían provocando contratiempos entre los vecinos. Óscar Fernández, que vive en Sotres y trabaja en Ortiguero, es uno de tantos habitantes que no pudo ir a trabajar esta mañana. Lo mismo ocurrió con los queseros, que no pudieron acudir a buscar la leche; o los niños, que no acudieron al colegio. Esta situación se produce un a ño después de que se les hubiese prometido que que este año estarían instaladas unas viseras para evitar que los aludes vuelvan a colapsar las carreteras en la localidad del concejo de Cabrales.

