Se busca a un hombre de 82 años que desapareció el domingo en Alevia, Peñamellera Baja

Efectivos de Bomberos de Asturias del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) coordinan el dispositivo de búsqueda de un varón de 82 años en la localidad de Alevia, en Peñamellera Baja.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso de los familiares del desaparecido a las 11:09 horas de hoy. Éstos explicaron que el varón salió por el pueblo y no regresó a su vivienda.

En la localidad se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado, al frente del cual está el Jefe de Zona del Oriente de Bomberos de Asturias, desde el que se coordinan las tareas de búsqueda. En el dispositivo trabajarán efectivos de Bomberos del SEPA con base en Llanes, y el Grupo de Rescate, a bordo de un helicóptero multifunción del SEPA, además de la Unidad Canina de Rescate y la Unidad de Drones.

En el operativo también participarán voluntarios de la Agrupación Municipal de Protección Civil de Llanes y la Erie Psicosocial de Cruz Roja, además de la Guardia Civil.

El medio aéreo está sobrevolando la zona más alta de la localidad para comprobar si el afectado se encuentra por la misma. Los equipos terrestres están realizando batidas desde el pueblo hacia los distintos puntos a los que el afectado suele acudir.