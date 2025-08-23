Cericu no es Indomable El maliayo Benjamín Menéndez logra domar al hijo del legendario asturcón del Sueve

Jessica M. Puga Gijón Sábado, 23 de agosto 2025, 18:39

Este año la majada de Espineres aplaudió a su nuevo campeón. Se llama Benjamín Menéndez, y es vecino de Villaviciosa. Él ha sido capaz de domar al hijo del legendario asturcón del Sueve.

Cericu iba a haber debutado el año pasado pero, los habituales recordarán que hubo que cancelar la doma de la tarde debido a la tormenta.

Con esta, el Sueve ya ha vivido 45 ediciones de una fiesta que ya es tradición y cita ineludible del verano asturiano. Benjamín fue el único que se atrevió. ¿Por qué? «Para que no se pierda la tradición», confesó a EL COMERCIO, porque, bromeó «paisanos cada vez hay menos».

