El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Jasper Philipsen impone los pronósticos en la primera entrega de La Vuelta

Cericu no es Indomable

El maliayo Benjamín Menéndez logra domar al hijo del legendario asturcón del Sueve

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:39

Este año la majada de Espineres aplaudió a su nuevo campeón. Se llama Benjamín Menéndez, y es vecino de Villaviciosa. Él ha sido capaz de domar al hijo del legendario asturcón del Sueve.

Cericu iba a haber debutado el año pasado pero, los habituales recordarán que hubo que cancelar la doma de la tarde debido a la tormenta.

Con esta, el Sueve ya ha vivido 45 ediciones de una fiesta que ya es tradición y cita ineludible del verano asturiano. Benjamín fue el único que se atrevió. ¿Por qué? «Para que no se pierda la tradición», confesó a EL COMERCIO, porque, bromeó «paisanos cada vez hay menos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  2. 2 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  3. 3 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  4. 4 El detenido por la muerte de la avilesina Noelia González pasa su primera noche en la cárcel
  5. 5

    Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking
  6. 6 Alarma en Gijón al arder la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces
  7. 7 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  8. 8 Herido un motorista en Gijón tras caer por esquivar a un peatón
  9. 9 El duelo irrepetible entre Real Oviedo y Real Madrid
  10. 10 El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cericu no es Indomable

Cericu no es Indomable