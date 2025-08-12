El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

'La marsellesa de los borrachos' se proyectará este año en el Puertas Film Fest de Cabrales
Del 14 al 17 de agosto

Cine de autor en Cabrales con el Puertas Film Fest

La undécima edición del festival proyectará nueve largometrajes de Japón, España, Francia, Italia y Letonia y cinco cortos entre el 14 y el 17 de agosto

J. M. P.

Martes, 12 de agosto 2025, 21:30

Este jueves comienza la undécima edición del Puertas Film Fest, el certamen que durante cuatro intensas jornadas llenará de cine de autor el concejo de Cabrales. Lo hará entre el 14 y el 17 de agosto, programando el visionado de nueve largometrajes de Japón, España, Francia, Italia y Letonia y cinco cortometrajes de España, Indonesia, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.

El Puertas Film Fest mantiene el reto de divulgar el cine de autor, independiente y de calidad en el ámbito rural asturiano, concretamente en el corazón de los Picos de Europa. Además de la programación cinematográfica, el certamen incluye intervenciones artísticas y actuaciones musicales. Por ejemplo, en la sección 'Abriendo puertas al cine: Filmar. Ver. Habitar' incluye un encuentro con los cineastas: Pablo Casanueva, Alba Lombardía, David Pantaleón y Anna Saura.

La inauguración será el jueves, a las 18 horas, en la Antigua Escuela de Puertas de Cabrales. Asisten: el alcalde José Sánchez, Antón García, director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística; Ángel Morales y Esther Freile, de la Junta General del Principado; Alejandro Díaz Castaño, director del FICX; Ainara Legardon, artista audiovisual, y Francisco Alonso, presidente de la Asociación Cultural Puertas Filmfest. La presentación de la programación cinematográfica y actividades culturales paralelas tendrá lugar acto seguido en el Hórreo de Bártalo. La actuación musical inaugural correrá a cargo de Susana Gudín, que interpretará 'A ojos cerrados' con voz, piano y percusión. Se trata de un recorrido por las bandas sonoras de ayer y hoy a través de la voz, que comenzará a las 20 horas en la iglesia de Puertas de Cabrales.

Programa completo del Puertas Film Fest

El viernes: taller de cabezudos (11.30 horas, Antigua Escuela), Encuentro Abriendo Puertas al Cine Filmar, Ver y habitar (12 horas, Casa Bárcena), Docu Puertas: 'Luna' de Pablo Casanueva y 'Un volcán habitado' de David Pantaleón y José Victor Fuentes (18 horas, Antigua Escuela), intervención musical de L-R y Docu Puertas: 'La marsellesa de los borrachos' de Pablo Gil Rituerto (11 horas, Carpa).

El sábado: proyección de cortometrajes dentro de la sección Puertas en corto (12 horas, Antigua Escuela), proyección de 'Vermigilio' de Maura delpero (18 horas, Antigua Escuela), intervención sonora de Ainara LeGardón (20.15 horas, Carpa), intervención musical de Delia Gutiérrez (22 horas, Carpa) y proyección de 'Gloria' de Margherita Vicario.

El domingo: Puertas familiar 'Flow' de Gints Zilbalodis (12 horas, Antigua Escuela), 'Sorda' de Eva Libertad (18 horas, Antigua Escuela), concierto de clausura Hulot Band Alain Romans un músico de película (20.15 horas, Carpa), 'Las vacaciones del Sr. Hulot' de Jacques Tati e intervención musical de la Hulot Band (22 horas, Carpa).

