Comienza la obra de ampliación del puente de Arriondas Los trabajos obligan a desviar el tráfico para acceder a la capital parraguesa y supondrán una inversión global de 5,2 millones de euros

A. M. Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:46

Arrancan las obras de ampliación del puente Emilio Llamedo, en Arriondas, que supondrán una inversión global de 5,2 millones de euros. El Gobierno regional daba ayer el pistoletazo de salida a los trabajos que implicarán la creación de una nueva conexión entre las dos orillas del Sella con menor impacto ambiental y mayor seguridad para peatones y vehículos.

La actuación atiende una vieja demanda de los vecinos aunque los trabajos se han postergado hasta el final del verano para minimizar las molestias durante la temporada con mayor afluencia de visitantes. Las labores obligan a desviar el tráfico de entrada a Arriondas por el acceso sur, a través de una nueva glorieta operativa desde principios de verano que el Gobierno del Principado ha ejecutado para facilitar la fluidez de la circulación. Un nuevo enlace que, destacan desde el Principado, «ha planificado como parte del proyecto de ampliación del puente, con el fin de ofrecer una alternativa adecuada de acceso a la población y facilitar también la entrada a un equipamiento de referencia para la comarca como el Hospital Francisco Grande Covián».

El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Ferrovial Construcción por 3,7 millones con un plazo de ejecución de 24 meses. La obra permitirá que el puente pase de tener 8,4 a 14,3 metros de anchura y un mirador con un voladizo con suelo de vidrio. Ayer visitaron las obras la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, acompañados por el alcalde de Parres, Emilio García Longo.