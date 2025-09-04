El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos heridos tras volcar con su vehículo en la N-632 a la altura de Bones, Ribadesella

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) ambos han sido trasladados al Hospital Comarcal de Arriondas

E. C.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:55

Dos personas, un varón y una mujer, han resultado heridos tras sufrir un vuelco el vehículo en el que circulaban en la Nacional 632 en la glorieta de la localidad de Bones, en Ribadesella. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) ambos han sido trasladados al Hospital Comarcal de Arriondas.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11:19 horas. En la llamada se indicó que un vehículo había volcado en la glorieta de Bones y había dos personas en su interior. De inmediato se movilizó a cinco efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, con base en el parque de Llanes, que se trasladaron con el vehículo primera salida y el furgón multisocorro.

Una vez en la zona, la dotación procedió a ayudar a salir del interior del automóvil a un varón, mientras que la mujer que también circulaba en el vehículo, ya había salido del mismo con ayuda de una persona que los auxilió en el accidente.

