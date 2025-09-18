Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia El conductor resultó herido con cortes y contusiones

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:24 | Actualizado 17:53h. Compartir

Atravesando los dos carriles de la autovía. Así quedó un camión articulado tras sufrir un vuelco a primera hora de esta tarde en la autovía del Cantábrico (A-8) a la altura del concejo de Caravia. El accidente se produjo concretamente en el punto kilométrico 330,2 en sentido a Cantabria.

El conductor resultó herido con cortes y contusiones y la carga de áridos que transportaba quedó esparcida por la calzada.

Según informa la Guardia Civil los desvíos se realizan por la N-632 en la salida 330 y hasta el lugar se han desplazado cuatro patrullas.