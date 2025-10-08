Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El accidente tuvo lugar en la carretera autonómica AS-114, donde ayer otra colisión frontal entre un turismo y otro camión se saldó con un herido leve de 70 años

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:24

Accidente mortal en Cangas de Onís. Un motorista de nacionalidad británica que conducía por la carretera autonómica AS-114 Cangas de Onís-Panes sufrió una colisión frontal contra un camión articulado que avanzaba en sentido opuesto. La tragedia tuvo lugar cerca de la localidad de Mestas de Con. Guardias Civiles del destacamento de Ribadesella se desplazaron al lugar para investigar las circunstancias del suceso y regular el tráfico.

Se da la circunstancia de que el mismo concejo fue escenario ayer de otro accidente. Un conductor de 70 años resultó herido leve tras colisionar frontalmente el turismo en el que iba contra un camión. El impacto provocó que el coche quedara volcado en el interior de un falso túnel de la misma vía, la AS-114. Los bomberos tuvieron que excarcelar a la víctima tras retirar la puerta del vehículo; luego se lo inmovilizó con un collarín y trasladó a la UVI móvil mediante tabla de rescate.

