El estand de queso de Los Beyos, en el Festival del Queso y la Miel en Cangas de Onís. E. C.

El Festival del Queso y la Miel alcanza 84 primaveras «de éxitos»

Concurso-exposición de quesos de los Picos de Europa ·

El queso de Los Beyos IGP Picu'l Sella se llevó un primer premio en el concurso del festival por «su calidad» y por ser «únicos en su variedad»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:14

Casi un siglo «de éxitos» es lo que acumula el Festival del Queso y la Miel de Cangas de Onís. En su edición número 84 una treintena de expositores se dieron cita este domingo, el día más importante del Festival, en el Concurso-Exposición de Quesos de los Picos de Europa, que se desarrolló en la Plaza Camila Beceña del municipio, y que cada año premia lo mejor de los quesos no sólo de Asturias, sino de España.

Entre los participantes, el queso de Los Beyos IGP Picu'l Sella se llevó un 'primer premio' en el concurso-exposición del certamen por «su calidad» y por ser los únicos en su variedad. «Se podría decir que nos han dado un primer premio porque somos los únicos en nuestra variedad, pero realmente el mérito está en ese detalle. Seguimos vivos, elaborando un queso que gracias a nosotros todavía se sigue vendiendo y comercializando», dijo su elaborador, José Olmo, que lleva muchos años preparando este manjar en una fábrica de Amieva.

Los visitantes pudieron degustar los quesos y disfrutar de las actuaciones de la Banda de Gaitas de Cangas de Onís. Además, la DOP Gamonéu ofreció el showcooking 'El queso Gamonéu en la cocina', en el que se mostraron distintas aplicaciones culinarias de este producto.

