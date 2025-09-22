El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
D. Arienza
Rescate de montaña en Asturias

Herido tras un desprendimiento de rocas en la Canal del Texu, en Cabrales

Fue trasladado al hospital con lesiones en la pierna

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:51

Un hombre ha resultado herido, en principio de carácter leve, este lunes tras un desprendimiento de rocas en la Canal del Texu, en Cabrales. Ha sido evacuado al Hospital Comarcal de Arriondas, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El aviso se recibió a las 10.35 horas y en la llamada se indicó la posibilidad de personas sepultadas. De inmediato se movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, al personal de los parques de Cangas de Onís y Piloña, así como unidades caninas, de drones y el helicóptero medicalizado.

También participaron la Guardia Civil, el SAMU, la guardería del Parque Nacional de los Picos de Europa y el personal del funicular de Bulnes.

El equipo de rescate localizó al herido acompañado por personal del parque a las 11.27 horas y comenzó su traslado a las 11.43 horas. A las 12.10 horas llegó al hospital con lesiones en una pierna.

Los bomberos indicaron que el desprendimiento consistió en varias piedras de pequeño tamaño, que no llegaron a cortar la ruta, y dieron por finalizada la intervención a las 12.09 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino
  4. 4

    El Sporting de Gijón valora recurrir las expulsiones de Álex Corredera y Guille en Almería
  5. 5 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  6. 6 El PP pide la dimisión de Adriana Lastra por su postura sobre el peaje del Huerna
  7. 7

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  8. 8 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  9. 9

    La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas
  10. 10 Susana Alfageme, abogada: «Ya están aquí los primeros efectos negativos del Registro Único sobre los pisos turísticos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Herido tras un desprendimiento de rocas en la Canal del Texu, en Cabrales

Herido tras un desprendimiento de rocas en la Canal del Texu, en Cabrales