Herido tras un desprendimiento de rocas en la Canal del Texu, en Cabrales

Un hombre ha resultado herido, en principio de carácter leve, este lunes tras un desprendimiento de rocas en la Canal del Texu, en Cabrales. Ha sido evacuado al Hospital Comarcal de Arriondas, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El aviso se recibió a las 10.35 horas y en la llamada se indicó la posibilidad de personas sepultadas. De inmediato se movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, al personal de los parques de Cangas de Onís y Piloña, así como unidades caninas, de drones y el helicóptero medicalizado.

También participaron la Guardia Civil, el SAMU, la guardería del Parque Nacional de los Picos de Europa y el personal del funicular de Bulnes.

El equipo de rescate localizó al herido acompañado por personal del parque a las 11.27 horas y comenzó su traslado a las 11.43 horas. A las 12.10 horas llegó al hospital con lesiones en una pierna.

Los bomberos indicaron que el desprendimiento consistió en varias piedras de pequeño tamaño, que no llegaron a cortar la ruta, y dieron por finalizada la intervención a las 12.09 horas.

