IU Asturias exige a la agrupación de Llanes que «rectifique» su pacto para reeditar el cuatripartito Alejandro Suárez, secretario de Organización de IU Asturias. / PABLO LORENZANA Califica el pacto firmado con Vecinos, Foro y PP de «inaceptable, tanto en la forma como en el fondo» LUCÍA RAMOS Jueves, 13 junio 2019, 17:17

Se avecina tormenta en Izquierda Unida. La noticia de que la organización local llanisca acababa de firmar, ante notario, un pacto de gobernabilidad para los próximos cuatro años con Vecinos por Llanes, PP y Foro, dejando de nuevo fuera del gobierno a los socialistas, no ha sentado nada bien en la dirección regional. El coordinador interino y secretario de Organización de IU Asturias, Alejandro Suárez, ha salido al paso con un duro comunicado en el que califica el acuerdo de los llaniscos de «inaceptable, tanto en la forma como en el fondo». Así, exige a IU de Llanes que «respete los acuerdos de obligado cumplimiento adoptados en la Coordinadora Autonómica, como máximo órgano de dirección de IU Asturias» y que, por tanto, «rectifique de forma inmediata», retirando su firma del pacto.

Suárez insiste en conminar a sus compañeros llaniscos a «no apoyarse en la derecha y a favorecer un acuerdo con el PSOE, que es la fuerza más votada de la izquierda, y también en números absolutos en el concejo». Y hace un llamamiento «al respeto a esta organización y a su capacidad para dirigir la política general, desautorizando, por tanto y de forma expresa, esa firma y ese pacto».

Desde la dirección de IU Asturias recuerdan también que los ediles que no sigan los acuerdos generales «serán objeto de expediente disciplinario que pudiera concluir en expulsiones, tal y como recogen los Estatutos de Izquierda Unida Asturias/Izquierda Xunida». Para terminar, apuntan a que «aún se está a tiempo de reconducir la situación», por lo que esperan que «en las próximas horas se atienda a este llamamiento para respetar los acuerdos del máximo órgano de dirección entre asambleas y evitar cualquier tipo de sanciones que nunca son buenas para la organización».

La cabeza de lista de IU Llanes, Prisila Alonso, por su parte, no quiso hacer declaraciones por el momento a la espera de tratar este asunto con sus compañeros, si bien aseveró no haber recibido «notificación ni llamada alguna» por parte de nadie de la dirección de la formación en Asturias. «Vamos a actuar con cautela y con tranquilidad, pues los nervios no son buenos», se limitó a apuntar.