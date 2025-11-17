El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Fotografía incluida en la denuncia, en la que se puede ver a un niño en el alféizar de una ventana del patio y a la profesora con el móvil. E. C.

Un juzgado anula la sanción del Ayuntamiento de Ribadesella a dos trabajadoras de la escuela de 0 a 3 años

Considera ahora que dicha sanción «no procede» al basarse en valoraciones subjetivas y vulnerar las garantías básicas que deben regir cualquier expediente disciplinario

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:35

Comenta

El Juzgado de lo Social de Oviedo ha estimado la demanda presentada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CC ... OO) y ha decretado la anulación de la sanción disciplinaria impuesta por el Ayuntamiento de Ribadesella a varios trabajadores del servicio educativo de 0 a 3 años. Según el sindicato, la sanción se derivaba de un conflicto laboral generado por acusación «sin fundamento».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los efectos de la tromba de agua en Avilés: calles anegadas, carreteras cortadas y parkings inundados
  2. 2 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  3. 3

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  4. 4 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  5. 5 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  6. 6 Nuevos asaltos en viviendas: roban en cuatro chalés de Castiello
  7. 7 El Sporting se encuentra un punto ante el Eibar
  8. 8 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  9. 9 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  10. 10 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un juzgado anula la sanción del Ayuntamiento de Ribadesella a dos trabajadoras de la escuela de 0 a 3 años

Un juzgado anula la sanción del Ayuntamiento de Ribadesella a dos trabajadoras de la escuela de 0 a 3 años