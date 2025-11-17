Un juzgado anula la sanción del Ayuntamiento de Ribadesella a dos trabajadoras de la escuela de 0 a 3 años

El Juzgado de lo Social de Oviedo ha estimado la demanda presentada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CC ... OO) y ha decretado la anulación de la sanción disciplinaria impuesta por el Ayuntamiento de Ribadesella a varios trabajadores del servicio educativo de 0 a 3 años. Según el sindicato, la sanción se derivaba de un conflicto laboral generado por acusación «sin fundamento».

El origen del caso se remonta a una denuncia penal presentada por un compañero de trabajo por supuestas vejaciones a menores, procedimiento que concluyó con una resolución favorable a las trabajadoras, al quedar probado que no existía ninguna falta. No obstante, la Inspección Educativa elaboró posteriormente un informe basado en «opiniones personales y no en hechos objetivos», que el Consistorio utilizó para abrir un proceso administrativo sancionador.

La sentencia del Juzgado de lo Social considera ahora que dicha sanción «no procede», al basarse en valoraciones subjetivas y vulnerar las garantías básicas que deben regir cualquier expediente disciplinario.

Desde la FSC-CCOO advierten «del uso de procesos disciplinarios como medida de presión» y subrayan que el fallo «reconoce la injusticia sufrida por las trabajadoras y respalda al conjunto del personal del servicio de 0 a 3 años».

Tanto la FSC-CCOO como la UC-CCOO Oriente entienden que la resolución judicial «cierra definitivamente un proceso iniciado hace años en vía penal», al quedar demostrado que «los hechos eran infundados y nunca se produjeron». Las trabajadoras, que quedan «libres de cualquier tipo de acusación», se reservan el derecho a emprender acciones legales por daños y perjuicios.

Por último, la organización sindical reclama al Ayuntamiento de Ribadesella que «abandone las prácticas sancionadoras sin base objetiva», respete los procedimientos y abra «una vía real de diálogo» que garantice un servicio público de calidad y unas condiciones laborales dignas.