Nuevo retraso en la reapertura del Funicular de Bulnes: los vecinos dicen estar «hartos» y piden «una vida digna»

E. C.

Soraya Pérez Gijón Jueves, 10 de abril 2025, 22:50 Comenta Compartir

Tal y como ya lo había adelantado EL COMERCIO el mes pasado, el funicular de Bulnes no podrá estar abierto para Semana Santa. Inicialmente se había anunciado que la reapertura sería el 7 de abril, posteriormente se notificó que sería mañana 11 de abril, debido a que eran necesarias unas «comprobaciones de seguridad a raíz de la renovación del mando eléctrico». Sin embargo, nadie en Bulnes estaba preparado para un nuevo retraso.

Este jueves en la tarde, la consejería de Movilidad pidió disculpas y aseguró que «una incidencia en el sistema de frenado impide restablecer el servicio en las debidas condiciones de seguridad mañana viernes, 11 de abril, tal y como estaba previsto».

El Gobierno de Asturias «lamenta profundamente» las molestias que esta circunstancia causa a los habitantes de Bulnes, así como a los visitantes, pero considera que «la total garantía de seguridad para las personas que usen el funicular es irrenunciable y en ningún caso debe verse comprometida».

Ante esta situación, los vecinos y hosteleros de Bulnes, que ya estaban ultimando detalles para abrir sus negocios mañana, no se lo pueden creer. De hecho, han colocado una pancarta que dice: «Hartos del funicular, hartos del parque nacional, queremos una vida digna».

«Estamos todos muy enfadados porque los de Bulnes somos siempre los últimos informados, y no somos tantos. Tengo un montón de reservas de habitaciones (muchas familias que vienen de lejos) y, ¿qué hago con ellos?. Perderé los sueldos de los empleados, perderé mucha comida ya preparada, pero lo que mas me duele son mis clientes que no podrán encontrar sitio donde dormir», dice Alberto Noriega de El Caleyón.

Añade que «son unos incompetentes que no saben planificar un trabajo tan complicado como los mandos de un funicular. No culpo a los técnicos, pero sí a los que han programado ese trabajo tan tarde (5 de marzo) a las puertas de la mejor semana del año», comenta, visiblemente enfadado.