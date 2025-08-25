El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Obras de refuerzo del dique del lago Ercina llevadas a cabo en 2009. Nel Acebal

Las obras para evitar las fugas de agua en el lago Ercina comenzarán en septiembre

El deterioro del dique, construido en el siglo XIX, está provocando una pérdida sostenida de agua

E. P.

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:23

Los trabajos de reparación del dique de recrecimiento del lago Ercina comenzarán en la primera quincena de septiembre, aprovechando el momento de máximo estiaje, considerado el más adecuado para intervenir sobre masas y corrientes de agua, según informó el Parque Nacional de los Picos de Europa.

La actuación tiene como objetivo detener la pérdida de agua en este lago de origen glacial, cuya lámina hídrica se ha visto mermada como consecuencia de procesos de fisuración detectados en el dique a lo largo de las dos últimas décadas, y que han generado alteraciones en sus condiciones hidrobiológicas.

El dique fue construido a finales del siglo XIX como una pantalla de elementos discontinuos, empleando bloques de piedra con escasa cohesión, con el fin de incrementar el volumen de agua disponible para el lavado de mineral procedente de la mina de Buferrera. En la actualidad, se encuentra prácticamente aterrado y ha sufrido tres episodios de fisuración, el último de ellos aún activo. Esta situación está provocando una pérdida sostenida de agua, con impactos negativos sobre poblaciones de fauna de interés vinculadas al medio acuático, como anátidas, anfibios, crustáceos y otras especies de aves que habitan en el entorno del lago.

Con esta intervención, se busca restaurar la funcionalidad ecológica del ecosistema lacustre, proteger la biodiversidad asociada y preservar uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Asturias.

