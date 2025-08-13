Cae una organización criminal de contrabando de tabaco y droga que distribuía en Llanes

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:46 Comenta Compartir

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco falsificado y tráfico de drogas asentada en la localidad sevillana de Écija, y con capacidad de distribución por todo el territorio nacional. La participación de la Guardia Civil de Asturias fue llevada a cabo por la PAFIF (Patrulla Fiscal y de Fronteras) de Llanes el pasado día 16 de abril, cuando los agentes interceptaron siete paquetes que fueron enviados a través de mensajería postal. Contenían un total de 11 kilogramos de picadura de tabaco de contrabando cuyo destinatario figuraba vinculado a dos empresas ficticias utilizadas para envío y distribución de mercancía ilícita.

La denominada operación 'Conarte Astigi' tuvo en su primera fase la incautación realizada por parte de Servicio de Vigilancia Aduanera en la provincia de Ciudad Real de una partida de picadura de tabaco con origen Sevilla. A raíz de esta primera intervención, se estableció un dispositivo de vigilancia sobre los principales sospechosos cabecillas de la organización, todos ellos asentados en la provincia de Sevilla.

Los investigadores llegaron a constatar la alta actividad de esta organización con la distribución de grandes cantidades de tabaco de una manera continua. Fruto de estas averiguaciones se desarrolló la explotación de la segunda fase de la operación llevando a cabo registros de diversos inmuebles vinculados a la actividad de la organización en varias provincias españolas.

Como resultado de dichos registros se incautaron en uno de esos inmuebles 1.400 kilogramos de picadura de tabaco y 8.600 euros. En otro de los registros realizados en la provincia de Ciudad Real, los agentes se incautaron de 1.5 kilogramos de cogollos de marihuana dispuesta para su venta, 3.500 euros en metálico, un arma corta de fuego, varias armas blancas de grandes dimensiones, inhibidores de frecuencia, así como diversas dosis de cocaína y MDMA.

Paralelamente, los agentes localizaron procediendo a su desmantelación una plantación indoor de marihuana, siendo aprehendidas en su interior más de 200 plantas de dicha sustancia en distintas fases de crecimiento.

La complejidad de la investigación debido a su amplia cobertura de distribución organizativa ha conllevado la implicación y participación de distintos Destacamentos Fiscales de la Guardia Civil, como son los de Córdoba, Ciudad Real, Cádiz, Sevilla, Segovia, Noia, Llanes, Toledo, Castellón, Jaén y Cádiz, además del apoyo de Unidades Territoriales de Policía Judicial, USECIC Sevilla, y con la participación conjunta de Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera de Córdoba, Ciudad Real y Sevilla.

La investigación, finalizó con la detención de cuatro personas y la investigación de otras nueve, siéndoles imputados a todos ellos la presunta comisión de delitos de contrabando, delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, delitos de defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal, siendo puestos junto con las diligencias a disposición de la Autoridad Judicial competente. La organización queda por parte de la Guardia Civil totalmente desarticulada.