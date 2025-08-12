Peñamellera Baja adjudica por dos millones la construcción de su primera residencia de ancianos

Peñamellera Baja tendrá su primera residencia de mayores. El equipo de Gobierno, que preside el alcalde del PP José Manuel Fernández Díaz, 'Chami', aprobó ... la adjudicación de la construcción de la primer establecimiento para mayores del municipio y el centro rural de apoyo diurno, que supondrá un gasto de dos millones de euros.

La actuación prevé la construcción de un edificio destinado a unidad de convivencia para personas mayores compuesto por trece habitaciones, once de uso individual y dos dobles, lo que hace un total de 15 plazas con sendos baños adaptados y salas de usos comunes. La previsión es que el edificio, de nueva construcción, esté listo en diciembre de 2026.

Esta obra está financiada por el propio Ayuntamiento de Peñamellera (715.000 euros) y la Unión Europea, con cargo a los fondos Next Generation (1.300.000 euros). El alcalde José Manuel Fernández Díaz aseguró que «hemos empezado a dar pasos visibles ya para los vecinos, pero llevamos persiguiendo esta iniciativa desde hace más de una década, tratando de buscar fondos y ayudas para que esto sea, al fin, una realidad», dijo.

Añadió que «ha sido un camino largo, con una pandemia por el medio que modificó todas nuestras previsiones y todos los proyectos, pero la adjudicación de las obras, aprobada por unanimidad en el pleno, supone un gran paso adelante y, además, la actuación más importante que ha adjudicado el Ayuntamiento de Peñamellera Baja, lo que cobra más importancia aún si tenemos en cuenta la finalidad a la que se destina», subrayó Fernández.

Personas en situación de vulnerabilidad

La residencia y el centro de día fortalecerán los servicios sociales con apoyos y cuidados de larga duración a personas mayores y en situación de vulnerabilidad garantizando en todo momento su autonomía personal.

Desde hace más de 15 años, el actual alcalde comenzó a recabar financiación para poder dotar a la población más envejecida de un lugar donde residir en su pueblo, con el fin de que los vecinos de mayor edad tuvieran que evitar trasladarse a concejos vecinos. Y hace seis años el Ayuntamiento adquirió un terreno de más de mil metros cuadrados, urbanizado, próximo al colegio público Jovellanos, para poder ubicar el centro residencial, donde finalmente se levantará.

Fernández valoró este nuevo trámite que acerca más a la realidad un proyecto altamente demandado. «Era una necesidad, pero también un compromiso de este Gobierno, y de este alcalde. Es un día histórico para Peñamellera Baja. Queríamos ofrecer un servicio para los mayores y, además, vamos a generar un nicho de empleo que nos ayuda a fijar población», concluyó.