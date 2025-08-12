El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Peñamellera Baja muestra los planos del proyecto. E. C.

Peñamellera Baja adjudica por dos millones la construcción de su primera residencia de ancianos

El alcalde José Manuel Fernández Díaz asegura que ésta «es la obra más importante que se ha adjudicado en este Ayuntamiento». Será un edificio de trece habitaciones, once de uso individual y dos dobles, lo que hace un total de 15 plazas con sendos baños adaptados y salas de usos comunes

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Oviedo

Martes, 12 de agosto 2025, 13:06

Peñamellera Baja tendrá su primera residencia de mayores. El equipo de Gobierno, que preside el alcalde del PP José Manuel Fernández Díaz, 'Chami', aprobó ... la adjudicación de la construcción de la primer establecimiento para mayores del municipio y el centro rural de apoyo diurno, que supondrá un gasto de dos millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  3. 3 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  4. 4

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  5. 5

    Los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península se realojarán en Gijón
  6. 6 Detenidos tras una persecución a gran velocidad cuando intentaban robar en Aboño
  7. 7

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  8. 8 Madera para bancos, lonas para piscinas, neveras... el trabajo de reciclaje en el prau Salcéu tras el Xiringüelu
  9. 9 Desarticulan un narcopiso en Oviedo: era un punto negro de venta de heroína
  10. 10 Fiestas de San Mateo en Oviedo: más de un centenar de actividades con tres escenarios principales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Peñamellera Baja adjudica por dos millones la construcción de su primera residencia de ancianos

Peñamellera Baja adjudica por dos millones la construcción de su primera residencia de ancianos