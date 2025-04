El Principado pedirá explicaciones a las compañías telefónicas por la falta de cobertura en Peñamellera Alta

Miguel Rojo Gijón Miércoles, 2 de abril 2025, 21:27 Comenta Compartir

La Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo pedirá explicaciones a las compañías de servicios telefónicos sobre la falta de internet y cobertura telefónica en varias zonas de Peñamellera Alta, después de que EL COMERCIO denunciase este pasado fin de semana que había empresarios y vecinos, algunos de ellos de edad avanzada, que estaban sin conexión desde el pasado 3 de diciembre. «A la vista de las quejas tanto vecinales como municipales, vamos a volver a interesarnos por la situación, preguntar a las compañías por qué la localidad sigue sin contar con la conectividad adecuada, y mediar en todo lo que esté en nuestras manos», explican desde el departamento que dirige Iván Aitor Lucas a preguntas de este periódico.

El Principado, que recuerda que «la telefonía móvil es un servicio privado y la retirada del cobre es un asunto que también compete a una compañía telefónica, es decir, que en ambos casos excede nuestras competencias», explica que «no obstante, desde la Consejería de Ciencia siempre hemos colaborado en tratar de agilizar la solución de todos los problemas que nos han trasladado desde los ayuntamientos e incluso particulares». En este caso, denunciaban los vecinos, esa solución llevaba ya tres meses sin llegar y se temen que la situación se alargará más allá de la Semana Santa, con el perjuicio económico que ello supone para los empresarios: hoteles sin internet no posibilidad de recibir reservas, tiendas que no pueden cobrar con tarjeta por la falta de señal, negocios sin línea telefónica que no pueden recibir pedidos... Y además vecinos mayores que, en caso de necesitar ayuda, tienen que pedirla a sus vecinos, porque no pueden llamar ni al centro de salud.

Sobre el caso de Peñamellera Alta denunciado por este periódico este fin de semana, «el alcalde comunicó a la Consejería el pasado mes de enero que tres puntos del municipio habían quedado sin teléfono y sin alternativa de conectividad, y que también había una avería con la telefonía móvil», explican desde la Consejería de Ciencia. «Inmediatamente, el viceconsejero de Ciencia, Investigación, Innovación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas, dio trasladado a las respectivas compañías que dan el servicio, tanto de telefonía fija como de móvil, para que intentasen buscar una solución urgente, que es lo que podemos hacer desde la administración regional dentro de nuestras competencias», nos confirman. Al parecer, las empresas aún no han encontrado esta solución, y el Principado volverá a requerírsela tras las quejas de empresarios y vecinos en EL COMERCIO.