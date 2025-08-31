Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros

Jessica M. Puga Domingo, 31 de agosto 2025, 15:21 Comenta Compartir

Nuevo récord, y con este ya son cinco. El Llagar de Colloto ha vuelto a hacerse con el mejor ejemplar en el 53 Certamen Queso Cabrales 2025 y ha conseguido batir un récord Guinness al pagar por él la friolera de 37.000 euros. Se trata de 1.000 euros más de lo que el mismo Iván Suárez pagó hace un año. Mantiene el hostelero la hazaña y también lo hace la quesería, pues el queso ganador del concurso y por el que se ha alcanzado en la puja semejante cifra vuelva a ser el de la quesería Ángel Díaz Herrero.

La localidad de Arenas de Cabrales vivió una expectante subasta este domingo dentro del Certamen del Queso Cabrales. Las ganas entre los asistentes y el público general era evidente porque ansiaban conseguir un nuevo Guinness World Record, que sería el quinto de este certamen, revalidando el logrado el pasado año. Y conseguido con los mismos actores. El reto no era fácil, pero cinco restaurantes asturianos y tres de Madrid estaban dispuestos a ello cargado de emoción de popular cifra.

El año pasado fue el Llagar de Colloto quien rompió todos los registros desembolsando la estratosférica cifra de 36.000 euros por la mejor pieza del certamen, de la quesería Ángel Díaz Herrero. Una situación, no obstante, que no es nueva para ellos, ya que ya ostentan otros tres Guinness World Record al queso más caro del mundo en subasta: los logrados en los años 2018, al pagar 14.300 euros; 2019, cuando desembolsó 20.500 euros y 2023, cuando abonó 30.000 euros. Además, el establecimiento comandado por Iván Suárez lleva cinco ediciones consecutivas llevándose a su local el queso mejor valorado por el experto jurado que durante la mañana va probando todos los quesos participantes para decidir el ganador del certamen, al haberlo logrado también en el año 2022, tras dos años de parón por la pandemia, desembolsando 17.000 euros.

Con estas cifras en juego, no es de extrañar que esta puja sea el momento culmen de la jornada. En ella participaron en esta ocasión ocho establecimientos hosteleros, como el citado Llagar de Colloto (Colloto), La Montera Picona de Ramón (Gijón), Sidrería Román (Gijón), Carlos Tartiere (Madrid), el Camping Las Gaviotas (Castrillón), Lo de Viole (Madrid), El Dólar (Oviedo) y Sidrería La Cuenca (Madrid).