Ruta del Cares. X. C.

La instalación de una 'línea de vida' permite reabrir la Ruta del Cares

El argayo en el paraje de La Viña ha sido reparado de urgencia y queda en la zona un «paso con precaución»

N. V.

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:45

Comenta

La Ruta del Cares ha reabierto al tránsito de senderistas después del desprendimiento que obligó a su cierre total este pasado domingo. El argayo tuvo lugar en la vertiente asturiana, en el paraje de La Viña, a unos cinco kilómetros de Poncebos (Cabrales). Afectó al canal de la central de Camarmeña y provocó su desbordamiento.

La dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa comunicó a última hora de la tarde de ayer, lunes, la reapertura. Una vez finalizadas las reparaciones, el tránsito ha quedado habilitada y se ha instalado una «línea de vida» en la zona afectada para reforzar la seguridad.

