La instalación de una 'línea de vida' permite reabrir la Ruta del Cares El argayo en el paraje de La Viña ha sido reparado de urgencia y queda en la zona un «paso con precaución»

N. V. Martes, 2 de diciembre 2025, 10:45 Comenta Compartir

La Ruta del Cares ha reabierto al tránsito de senderistas después del desprendimiento que obligó a su cierre total este pasado domingo. El argayo tuvo lugar en la vertiente asturiana, en el paraje de La Viña, a unos cinco kilómetros de Poncebos (Cabrales). Afectó al canal de la central de Camarmeña y provocó su desbordamiento.

📢 ❗Información de Interés❗ REABIERTO EL PASO POR LA RUTA DEL CARES – Parque Nacional Picos de Europa – Asturias-Cantabria-Castilla y León – Espacio Protegido https://t.co/G70bsBlRch pic.twitter.com/2brbcsHqzH — 112 Asturias (@112Asturias) December 1, 2025

La dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa comunicó a última hora de la tarde de ayer, lunes, la reapertura. Una vez finalizadas las reparaciones, el tránsito ha quedado habilitada y se ha instalado una «línea de vida» en la zona afectada para reforzar la seguridad.