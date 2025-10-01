Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda

Olaya Suárez Gijón Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:46 Compartir

Los animales del ganadero asesinado en Ribadesella serán retirados «de forma inminente» debido al estado de deterioro que presentan y «a la escasa voluntad de cuidado» de Mar Berjón, la pareja de la víctima. Según ha podido saber EL COMERCIO la Consejería de Medio Rural del Principado adopta la medida cautelar de forma urgente tras la inspección realizada ayer martes en la explotación de Cuevas del Agua.

Los técnicos constataron la existencia de «falta de bienestar animal», principalmente en los terneros y en los equinos. Desde el Principado gestionan ahora el procedimiento para el traslado de todos los animales con vehículos especiales de traslado de ganado.

Las medidas cautelares tienen carácter «provisional» y serán notificadas al juzgado. De forma paralela el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha iniciado diligencias por una responsabilidad penal de la pareja del ganadero fallecido.

El crimen de Toño Otero Toraño tuvo lugar al mediodía del 12 de septiembre. Murió como consecuencia de los graves golpes que le propinaron en la cabeza con un objeto contundente. Su pareja, que se encontraba con él en ese momento, declaró que habían sido atacados por dos encapuchados. Su hermana, cuñada de la víctima, aseguró que estaba en el piso de arriba y no había escuchado nada. Aportó inicialmente la versión de los encapuchados y unos días después pidió volver a declarar ante los investigadores de la Guardia Civil para mostrar sus sospechas sobre la posible implicación en los hechos de su propia hermana. El caso permanece bajo secreto de sumario en el juzgado de Cangas de Onís.