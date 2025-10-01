El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Los veterinarios de la Consejería de Medio Rural durante la inspección al ganado.
Los veterinarios de la Consejería de Medio Rural durante la inspección al ganado. Damián Arienza
Crimen en Ribadesella

Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda

Los veterinarios constatan un riesgo de bienestar animal, sobre todo en lo referente a «los terneros y los equinos»

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:46

Los animales del ganadero asesinado en Ribadesella serán retirados «de forma inminente» debido al estado de deterioro que presentan y «a la escasa voluntad de cuidado» de Mar Berjón, la pareja de la víctima. Según ha podido saber EL COMERCIO la Consejería de Medio Rural del Principado adopta la medida cautelar de forma urgente tras la inspección realizada ayer martes en la explotación de Cuevas del Agua.

Los técnicos constataron la existencia de «falta de bienestar animal», principalmente en los terneros y en los equinos. Desde el Principado gestionan ahora el procedimiento para el traslado de todos los animales con vehículos especiales de traslado de ganado.

Las medidas cautelares tienen carácter «provisional» y serán notificadas al juzgado. De forma paralela el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha iniciado diligencias por una responsabilidad penal de la pareja del ganadero fallecido.

El crimen de Toño Otero Toraño tuvo lugar al mediodía del 12 de septiembre. Murió como consecuencia de los graves golpes que le propinaron en la cabeza con un objeto contundente. Su pareja, que se encontraba con él en ese momento, declaró que habían sido atacados por dos encapuchados. Su hermana, cuñada de la víctima, aseguró que estaba en el piso de arriba y no había escuchado nada. Aportó inicialmente la versión de los encapuchados y unos días después pidió volver a declarar ante los investigadores de la Guardia Civil para mostrar sus sospechas sobre la posible implicación en los hechos de su propia hermana. El caso permanece bajo secreto de sumario en el juzgado de Cangas de Onís.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  3. 3 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  4. 4 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  5. 5 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  6. 6

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  7. 7

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  8. 8 Gijón se prepara para reabrir la playa de San Lorenzo a los perros
  9. 9

    David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell, acudirá a la opa de BBVA pese al rechazo del consejo
  10. 10

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda