La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen

Olaya Suárez Gijón Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:55

Avanza la investigación de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil para esclarecer el crimen del ganadero de Ribadesella José Antonio Otero Toraño, 'Toño'. La titular del juzgado de Cangas de Onís decretará el secreto de las actuaciones para preservar el contenido de los atestados policiales que se vayan aportando a la causa y también el contenido de la autopsia practicada a la víctima, de 60 años y que falleció como consecuencia de los golpes propinados en la cabeza en su casa de Cuevas del Agua, en Ribadesella.

Según avanzó EL COMERCIO, la investigación se centra en el entorno del fallecido. Por el momento, los cotejos que se han llevado a cabo en los últimos días no habrían hallado evidencias de los dos individuos que, a plena luz del día, a las 12 del mediodía, asaltaron encapuchados el domicilio de la víctima y le agredieron hasta la muerte. Esa es la versión que refieren la mujer de 'Toño', que se encontraba presente en el momento de los hechos, y su hermana, que estaba en el piso de arriba y manifestó que no se había percatado de nada hasta que bajó y se encontró con «'Toño' tirado en el suelo y a Mar (la pareja de la víctima) abrazado a él».

El examen forense realizado en el Instituto de Medicina Legal de Oviedo determinó que el hombre presentaba varios golpes en la cabeza que fueron producidos por un objeto contundente. En el marco de la investigación, se podría solicitar una segunda autopsia ampliatoria. Es por ese motivo por el que la jueza no autorizó la cremación del cadáver, que recibió sepultura apenas unas horas después de que el cuerpo fuera entregado a su pareja. Prefirieron no celebrar capilla ardiente en el tanatorio y apenas unas pocas personas asistieron al funeral.

Parada cardiaca

El violento episodio que acabó con la muerte del ganadero ocurrió el viernes al mediodía. La cuñada llamaba a los servicios de emergencia pidiendo ayuda. Cuando los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) se personaron en el lugar la víctima estaba en parada cardiorespiratoria y pudieron sacarlo adelante. Las dos mujeres que se encontraban en lugar relataron a la Guardia Civil que habían sido atacadas por dos encapuchados. Se trata de una localidad de complicado acceso, con una sola vía de entrada y salida que atraviesa la 'cuevona'. Desde entonces han aportado varias versiones de lo ocurrido.