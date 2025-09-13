El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos agentes apostados ante la vivienda donde tuvo lugar el crimen. En el círculo, Antonio Otero Toraño. Damián Arienza | Arnaldo García
Crimen en Cuevas del Agua

Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa

Los agentes peinan con un dron Cuevas del Agua para localizar el arma del crimen. La Guardia Civil revisa cámaras y solicita a las operadoras que guarden los datos de los teléfonos que estaban en la zona. La víctima recibió golpes con extrema violencia, apunta la autopsia

Olaya Suárez | R. M.

Olaya Suárez | R. M.

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:12

¿Quién mató a Antonio Otero Toraño? A dar con la respuesta se enfrentan los agentes de la Guardia Civil al cargo de las ... pesquisas del crimen, bajo la supervisión del Juzgado Único de Cangas de Onís. Para tirar del hilo los investigadores recurrieron a un dron para sobrevolar la casa del suceso y los alrededores, al objeto de localizar el arma con la que mataron al ganadero de Ribadesella. Por el momento y según las fuentes consultadas no habría sido encontrada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  4. 4

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  5. 5 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Juan Cofiño: «El PSOE necesita un revulsivo, el que disiente calla para no ser señalado»
  10. 10

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa

Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa