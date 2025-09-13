El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Guardia Civil en la casa del ganadero asesinado en Cuevas del Agua, en Ribadesella; abajo a la derecha, la víctima.

La Guardia Civil en la casa del ganadero asesinado en Cuevas del Agua, en Ribadesella; abajo a la derecha, la víctima. Damián Arienza / Arnaldo García
Crimen en Ribadesella

«Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a 'Toño', yo no me enteré porque estaba arriba»

La cuñada del ganadero riosellano asesinado relata a EL COMERCIO: «Cuando bajé al piso de abajo él estaba en el suelo inconsciente y mi hermana abrazada a él. Todo fue muy rápido». Ambas declararon en el cuartel hasta las 5 de la mañana

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:45

«Entraron a casa detrás de 'Toño' y les machacaron a golpes a él y a mi hermana. Yo no escuché nada porque estaba en ... el piso de arriba descansando, íbamos a bajar a Ribadesella a comprar y se llevaron los 100 y pico euros que teníamos preparados». Magdalena Berjón, la cuñada de José Antonio Otero Toraño, el ganadero asesinado ayer en Cuevas del Agua, en Ribadesella, da a EL COMERCIO su versión sobre el episodio violento episodio que acabó con la vida del hombre de 60 años.

