Los técnicos de la consejería revisan el ganado en Cuevas del Agua. Damián Arienza

El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas

La Guardia Civil investiga, además del crimen, si la pareja de la víctima es autora de un delito de maltrato animal

Olaya Suárez

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:12

Los veterinarios de la consejería de Medio Rural del Principado volvieron hoy martes a revisar los animales del ganadero de Ribadesella asesinado, Toño Otero Toraño, y constataron que las vacas y otros ejemplares estarían en unas condiciones en las que no se garantiza su bienestar, por lo que se decidirá en base a un informe si le retiran el ganado a la pareja de la víctima, Mar Berjón, que es quien ahora se encarga de la ganadería.

La Guardia Civil ha realizado también una inspección para determinar si existe indicio de maltrato animal y por lo tanto, procesar a la responsable de la explotación. Se da la circunstancia de que la mujer no es la propietaria de los animales, que estarían a nombre de la hermana del fallecido.

Tal y como habrían constatado durante las revisiones periódicas que se han venido haciendo en las dos últimas semanas, desde el asesinato del ganadero, los animales habrían adelgazado y no estarían bien atendidas. El ganado podría ser retirado en los próximos días y que el Principado se haga cargo de él.

De forma paralela, continúan las investigaciones para determinar la autoría de la muerte violenta de Toño Otero, que fue asesinado a golpes en su casa el viernes 12 de septiembre. En la vivienda se encontraba su pareja y la hermana de ella, quienes refirieron que habían sido atacados por dos encapuchados a plena luz del día. La cuñada de la víctima cambió luego la versión sustancialmente para mostrar sus sospechas sobre la posible autoría de su hermana.

