El vehículo quedó totalmente volcado.

Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes

La chica trataba de aparcar en un estacionamiento privado, pero no vio una acequia y cayó dentro

M. Rojo

Llanes

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:10

Fue un hostelero de la zona el que pudo abrir la puerta trasera del coche y rescatar a la joven accidentada. Sucedió este domingo, cuando la conductora trataba de aparcar en un estacionamiento privado junto a la playa de Barru, en Llanes. Al acercarse a uno de los límites de la finca, no vio una acequia y cayó dentro de ella, quedando atrapada dentro de su vehículo, que quedó ruedas arriba.

Un grupo de personas se acercó al coche y llamó a los bomberos, que llegarían a la zona después de que un hostelero de la zona la hubiese sacado tras abrir una de las puertas traseras. «Las delanteras estaban bloqueadas, y el coche encajado, ahí sigue, porque para sacarlo no está fácil», nos explicaba. «Por suerte, a la chica no le pasó nada». Eso sí, la imagen del coche volcado llamaba la atención de todo el que pasaba por la zona, muy frecuentada estos días, como el resto de playas asturianas.

