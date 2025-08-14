Rescatan a un montañero de 74 años «agotado y deshidratado» que tuvo que pasar la noche en los Picos de Europa La Guardia Civil encontró al hombre, vecino de Madrid, en Torre Cerredo

B. López Jueves, 14 de agosto 2025, 13:20 Compartir

Le encontraron agotado y deshidratado en Torre Cerredo, en los Picos de Europa, tras verse obligado a dormir allí por el cansancio. Se trata de una montañero de 74 años, vecino de Madrid que el pasado martes 12 de agosto, sobre las 22 horas, informó a la Guardia Civil de su estado.

Efectivos del GREIM comienzan con las gestiones a primera hora del miércoles 13 de agosto, auqneu no dieron resultado, por lo que se desplazan hasta la zona de Collado Pandébano para intentar localizar el vehículo del montañero y recabar la máxima información posible.

Ante la falta de señales por parte del afectado, a las 11.30 horas un helicóptero de la Guardia Civil de Asturias recoge a los especialistas del GREIM en Pandébano y los deposita en Vega de Urriellu, dado que el fuerte viento en la zona imposibilita la búsqueda aérea.

Iniciado el recorrido a pie en sentido inverso al del montañero hasta Torre Cerredo, consiguen localizarlo a las 12.30 horas, facilitándole comida y bebida para después trasladarlo a pie hasta el Refugio del Urriellu donde de llega en torno a las 13.45 horas. Tras recoger varias pertenencias, tanto los especialistas como el montañero son recogidos por el helicoptero de la Guardia Civil y trasladados hasta Pandébano, donde un taxi espera al montañero para trasladarlo a localidad de Sotres.