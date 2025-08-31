Sanidad prohíbe el baño en las playas de El Sablón y Poo, en Llanes, por la bacteria E.coli

El baño en las playas de El Sablón y de Poo, en Llanes, quedó prohibido ayer al detectarse la presencia de la bacteria E.coli en ambos arenales. Es la segunda vez que esto ocurre en el arenal de Poo durante este verano y la primera vez en la de la capital llanisca. Ante esta situación, la Coordinadora Ecologista de Asturias denunció ayer que el Ayuntamiento de Llanes y el Principado «están poniendo en riesgo la salud de los usuarios».

Según el portavoz de la Coordinadora, Fructuoso Pontigo, la la Consejería de Salud catalogó recientemente el agua de ambos arenales como «no recomendables para el baño». Ayer, precisamente, lució la bandera roja por la que se prohibió el baño en ambos arenales.

«Estamos hablando no de un asunto puntual, sino de uno que perdura en el tiempo y que vuelve todos los veranos», explicó Pontigo. Ante esta situación, la entidad exigió al Ayuntamiento de Llanes y al Principado «el control de los vertidos para evitar nuevas situaciones de contaminación de las aguas», expresaron.

