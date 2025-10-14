El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
El ministro Óscar Puente llegando al Congreso de los Diputados. EFE
Peaje en Asturias

Sumar fuerza a Óscar Puente a revelar sus planes sobre el peaje del Huerna en el Congreso

El diputado Rafael Cofiño no logra finalmente el apoyo ni del PSOE ni del PP a su iniciativa para pedir el fin del peaje en la Cámara Baja

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 13:06

Comenta

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se verá en la obligación de revelar cuáles son sus intenciones en relación al peaje del Huerna. ... El diputado asturiano de Sumar, Rafael Cofiño, logró introducir una pregunta oral en la sesión de control del Congreso de los Diputados. Concretamente mañana Puente deberá aclarar «qué medidas prevé adoptar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible relativas a la supresión del peaje del Huerna (AP-66), a la luz de la resolución de la Comisión Europea, dictada el 17 de julio de 2025 y tomando en consideración el Manifiesto de la 'Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita'».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  2. 2 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  3. 3 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  4. 4 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  5. 5

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  6. 6

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  7. 7 Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años
  8. 8 Aitana vuelve a Asturias: confirma concierto en junio
  9. 9

    El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros
  10. 10

    El momento más esperado de la cumbre de Egipto: así fue el saludo entre Trump y Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sumar fuerza a Óscar Puente a revelar sus planes sobre el peaje del Huerna en el Congreso

Sumar fuerza a Óscar Puente a revelar sus planes sobre el peaje del Huerna en el Congreso