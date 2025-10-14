Sumar fuerza a Óscar Puente a revelar sus planes sobre el peaje del Huerna en el Congreso

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se verá en la obligación de revelar cuáles son sus intenciones en relación al peaje del Huerna. ... El diputado asturiano de Sumar, Rafael Cofiño, logró introducir una pregunta oral en la sesión de control del Congreso de los Diputados. Concretamente mañana Puente deberá aclarar «qué medidas prevé adoptar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible relativas a la supresión del peaje del Huerna (AP-66), a la luz de la resolución de la Comisión Europea, dictada el 17 de julio de 2025 y tomando en consideración el Manifiesto de la 'Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita'».

Hasta ahora Puente ha evitado pronunciarse directamente sobre la cuestión. Desde que se supo que el Gobierno de España respondía al dictamen de la Comisión Europea manteniendo que el actual contrato de concesión, con vigencia hasta 2050, es legal, solo habló públicamente del asunto el secretario de Estado, José Antonio Santano, indicando que el rescate de la AP-66 y la AP-9 gallega tendría un coste «milmillonario». En el Senado el ministro fue preguntado sobre la posición de los socialistas gallegos, a lo que Puente respondió que su petición de rescatar la concesión es coherente con sus posiciones previas y cargó contra el Gobierno de José María Aznar, al que considera responsable de la situación actual.

Las explicaciones del ministro llegarán así en la sesión del miércoles, solo dos días antes de la manifestación que el Gobierno de Asturias impulsa contra el peaje, lo que incentiva a dar una respuesta que trate de no alimentar más el descontento.

Además de la pregunta que hará mañana Cofiño, el diputado de Sumar ha registrado esta mañana finalmente una Proposición No de Ley para que el Congreso valore y vote si apoya la petición de rescate. La particularidad de la iniciativa es que el asturiano empleó para el texto párrafos idénticos a los acordados por unanimidad en la Alianza de las Infraestructuras, es decir, se expresa en términos que cuentan con el apoyo de todos los partidos, agentes sociales y entidades más representativas del mundo del transporte. Por ello Cofiño invitó a los diputados asturianos del PP y del PSOE a firmar juntos la iniciativa. Finalmente ha tenido que registrarla solo con el aval de Sumar, al declinar su oferta ambos grupos parlamentarios. A Vox no se le invitó a participar de esta acción parlamentaria.