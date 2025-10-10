El ministro Óscar Puente, sobre un diputado por Asturias: «Es un personaje absolutamente cómico» El ministro de Transportes compara a José María Figaredo (Vox) con un personaje popularizado por Tony Leblanc en la década de 1960

I. G. Viernes, 10 de octubre 2025, 12:26 Compartir

El ministro Óscar Puente ha dado una nueva muestra de su afilada lengua y esta vez el blanco de sus palabras ha sido un diputado nacional por Asturias, José María Figaredo, elegido por las listas de Vox: «Es un personaje absolutamente cómico, una parodia de sí mismo», llegó a decir el titular de la cartera de Transportes.

Puente se expresó así durante su participación en el programa 'Malas Lenguas' de TVE, al que acudió este jueves. El presentador, Jesús Cintora, le preguntó sobre recientes intervenciones de diputados en el Congreso, entre ellas, una de Figaredo, quien acusaba al Gobierno de tener «la prostitución metida hasta en los ministerios, contratada en empresas públicas».

«A eso prefiero no responder, porque si respondiera lo que me apetece, acabaría muy mal», dijo Puente. Pero añadió: «A Figaredo prefiero no contestarle. Me parece un 'Cristobalito Gazmoño', sobrino de Rodrigo Rato, un tipo... En fin. Se ridiculiza él mismo cada vez que habla. No tengo nada que decir de este personaje».

La referencia a 'Cristobalito Gazmoño' llamó la atención de los tertulianos, lo que obligó al ministro a explicar que «eso es lo que decimos en Castilla y León de este tipo de personajes». Y continuó: «No hay nada más que verle la pinta, cómo se expresa. Es un personaje absolutamente cómico, una parodia de sí mismo, no tengo nada que decir de este personaje».

🗣️ Óscar Puente, sobre Figaredo: "Se ridiculiza él mismo cada vez que habla".



🔴 "Es un personaje absolutamente cómico. Una parodia de sí mismo".



El ministro @oscar_puente_, en #MalasLenguas pic.twitter.com/9X5wHc96sx — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) October 9, 2025

«Cristobalito Gazmoño. Clavado»

Conocido también por su intensa actividad en la red social X, Óscar Puente compartió en su perfil las publicaciones que hizo el programa 'Malas Lenguas' con fragmentos de su entrevista, entre las que se encontraba esta sobre Figaredo y la referencia a 'Cristobalito Gazmoño'.

Uno de los primeros comentarios que recibió esa publicación del programa incluía un vídeo de YouTube sobre el 'auténtico' personaje, un niño repelente interpretado y popularizado por el cómico Tony Leblanc en los años sesenta.

Puente se hizo eco de esa histórica referencia en un nueva publicación en X en la que insistió en la comparación: «Cristobalito Gazmoño. No sabía que era un personaje de Toni Leblanc. Clavado».

Cristobalito Gazmoño. No sabía que era un personaje de Toni Leblanc. Clavado. https://t.co/VRtpy1iMq9 — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 9, 2025