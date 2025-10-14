El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
Concentración ante la Junta General en 2018 de Daniel Ripa y otros activistas de la campaña Stop Peaje. Pablo Lorenzana
Peaje en Asturias

La segunda manifestación contra el Huerna ya tiene lema: 'Asturias entera rompe la barrera'

La concentración impulsada por Daniel Ripa es el sábado ante Delegación del Gobierno

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 11:36

Comenta

Dos son las manifestaciones convocadas esta semana contra el peaje del Huerna. La del viernes a las 17.30 con salida en la Estación del Norte de Oviedo está impulsada por el Principado y la Alianza de las Infraestructuras, foro que reúne a los partidos políticos, agentes sociales y entidades del transporte más representativas. Llevará por lema 'Asturias unida. Fin al peaje del Huerna'. Desembocará en la plaza de la Escandalera con la lectura de un manifiesto.

Sin embargo antes de que se anunciara esta actuación, Daniel Ripa, el exlíder de Podemos Asturias que cursó la denuncia ante la Comisión Europea que a la postre ha puesto en cuestión la legalidad del contrato de explotación de la autopista AP-66 ya había planteado otra protesta para el sábado 18, que se mantiene.

Será a las 12 horas ante la Delegación del Gobierno, también en Oviedo. El lema escogido es 'Asturias entera rompe la barrera', y el cartel que la anuncia muestra el dibujo de una excavadora acometiendo las cabinas de peaje.

Cartel que anuncia la segunda concentración contra el peaje.
Cartel que anuncia la segunda concentración contra el peaje.

Secundan esta segunda protesta, además del propio exdiputado, la Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA) y la llamada 'Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna No!'.

