Coronavirus en Asturias: Oviedo y Carreño siguen con restricciones y se levanta el cierre a Cangas del Narcea

Eduardo Paneque y juan carlos abad Gijón Miércoles, 17 de febrero 2021, 02:04 | Actualizado 09:12h.

Si el lunes les tocó Avilés, Castrillón, Corvera y Siero, ayer fue el turno a Oviedo y Carreño. El nivel máximo de alerta -denominado 4+- concluía esta noche pero Salud decidió ayer prorrogarlo durante una semana más. En la práctica: se mantendrá el cierre perimetral, la hostelería tan solo podrá servir en terrazas, los centros comerciales y el interior de los gimnasios permanecerán cerrados, entre otros.

Pese al descenso de casos, Oviedo no cumple todavía con los criterios de incidencia acumulada en 14 días en población menor de 65 y en mayores de esta edad requeridos para aliviar las medidas. El lunes la ciudad obtuvo un registro de 338 en incidencia acumulada en población general cuando el límite está en 325 y una de 211 para mayores de 65 años, cuando el umbral está en 195. La trazabilidad en el área sanitaria IV se encuentra en el 75% dentro de los límites aceptables.

En un primer momento, al poco de conocer la decisión de Salud, fuentes de alcaldía ovetense coincidieron en que, con los registros y pese a la caída, no había alternativa para levantar las medidas que afectan a hostelería, centros comerciales y deportivos. No obstante, la posibilidad de revisar en una semana la prórroga les hacía ser optimistas. Ya por la tarde, el pronunciamiento oficial vino por boca de su teniente de alcalde, Mario Arias. Este reiteró que el Consistorio entiende que «con las cifras que tenemos no se pueden relajar las medidas y si hemos solicitado coherencia a la hora de tomarlas no podemos hacer otra cosa que acatarlas y seguir cumpliendo las restricciones sanitarias».

Arias, también afirmó que, durante la reunión mantenida con el Principado, «solicitamos que fuesen conscientes de que hay que ir pensando en dar un respiro a la economía». Principalmente, a la hostelería y el comercio. «No vamos a alzar la voz, pero vamos a seguir diciendo lo que venimos defendiendo todo este tiempo», concluyó Arias.

En caso de Carreño la situación parecía más clara. La evolución es buena, pero dista de los parámetros establecidos por Salud para dar luz verde a un relajamiento de las restricciones. De hecho, en este municipio en concreto, Salud destaca su descenso acelerado en el número de casos pero, al tiempo, también cree que su tendencia es inestable. Desde este Consistorio no quisieron comentar la decisión de Salud.

Cangas del Narcea sale

El tercer municipio que se examinaba ayer, Cangas del Narcea, descenderá al nivel 4 desde mañana. Este concejo arrastraba las medidas desde el 21 de enero, el mismo día que se decretaron para Oviedo. No obstante, en su caso, durante la última semana se consiguió reducir su incidencia acumulada a siete días hasta los 105 casos y la tasa de positividad en el 5%. Además, la incidencia acumulada a catorce días está en 234 casos y la de mayores de 65 años en 138. Sendos casos, considerablemente por debajo de los umbrales establecidos. Se tratan, según informó el Ayuntamiento, de unos datos a la baja por quinto día consecutivo que permiten al concejo salir de esta situación con todos los marcadores por debajo de los parámetros previstos.

El regidor de este municipio, José Víctor Rodríguez, afirmó que «es una buena noticia pero no podemos relajarnos». Asimismo hizo un llamamiento a la prudencia de cara a consolidar las buenas cifras. «No podemos dar ni un paso atrás, el bolsillo de muchos negocios depende del esfuerzo de todos», concluyó el regidor.