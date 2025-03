«Estamos viviendo tiempos turbulentos, pero soy un optimista racional»

Pablo Baquero Sánchez (Pola de Lena, 1979) es el nuevo presidente del Consejo Consultivo del Principado. Tomó posesión del cargo este viernes en la ... sede del organismo en Gijón. Baquero sustituye a la catedrática de Derecho Financiero y Tributario Begoña Sesma y lleva en el Consejo Consultivo desde 2021. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, y abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. También es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores desde 2009. Ahora que está en frente de este organismo, el presidente atiende en su despacho a EL COMERCIO para explicar cuáles son sus propuestas y los retos que tiene por delante.

-¿Qué significa para usted contar con el apoyo y la confianza no sólo de los vocales del Consejo, sino del presidente del Principado?

-Como dicen los clásicos: 'La exageración es la mentira del hombre bueno'. Respeto y valoro muchísimo los elogios que he recibido por parte del presidente del Principado, Adrián Barbón, y de todos mis compañeros de profesión, pero los asumo con humildad. Para cualquier jurista asturiano es un honor ser presidente del Consejo Consultivo del Principado. Además, la composición de este Consejo garantiza la experiencia y la profesionalidad del órgano, tanto en el sector privado como en la parte pública.

-¿Qué aspectos considera usted que debe continuar de la gestión de su antecesora Begoña Sesma?

-Para mí es clave seguir la trayectoria de Begoña porque los resultados hablan por sí solos. El Consejo está al día, estamos resolviendo dentro de los plazos, y esos son méritos de mi antecesora. Ella es una persona a quien admiro y que, sin lugar a dudas, deja un camino de éxitos conseguidos y el listón muy alto.

-¿Cuáles son sus propuestas como presidente?

-Este es un órgano de continuidad. El valor que tiene esta institución es precisamente el hecho de que durante 20 años de existencia lo que hemos hecho es alimentar la cultura que se ha sembrado. Somos una institución joven, pero lo que buscamos es continuar lo que hemos logrado hasta ahora. Hemos demostrado que los dictámenes son consistentes y aportan a la administración rigor jurídico y se están emitiendo en tiempo. Así que creo que mi principal idea es mantener esa proactividad que hasta ahora tenemos y estar cerca de la sociedad, en la medida en la que un órgano consultivo puede estarlo.

-¿Qué retos tiene por delante el Consejo Consultivo?

-Es fundamental profundizar en que nos conozcan un poco más. Me gustaría que todas las entidades locales asturianas conozcan nuestra labor y que sepan que pueden recurrir a nosotros no solamente cuando la ley les obliga a ellos, sino con carácter facultativo para cualquier asunto jurídico de interés. Forma parte de la lógica de las cosas que una institución que lleva dos décadas esté todavía dando sus primeros pasos, aunque las administraciones nos conocen y las entidades locales cada vez más. Lo que queremos es profundizar ese conocimiento.

-Para quién no lo conozca todavía, ¿qué funciones cumple el Consejo Consultivo?

-La función consultiva del Consejo Consultivo del Principado de Asturias se ejerce con carácter preceptivo o facultativo y vela por la observancia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y del resto del ordenamiento jurídico. Los dictámenes del Consejo se fundamentan en derecho y solo valoran los aspectos de oportunidad o conveniencia cuando lo solicite expresamente la autoridad consultante. Los dictámenes no son vinculantes, salvo que una ley así lo establezca. Los asuntos dictaminados por el Consejo Consultivo no pueden ser sometidos a informe ulterior de ningún otro órgano u organismo de las Administraciones.

-¿Me podría poner un ejemplo concreto?

-Nosotros nos centramos, por ejemplo, en reclamaciones de responsabilidad patrimonial que pueden ir desde una caída en la calle en la vía pública, hasta una responsabilidad patrimonial del servicio de salud. También estudiamos los reglamentos que aprueba el Gobierno y en la parte técnica, resolvemos conflictos de la contratación administrativa.

-Comentaba hoy el presidente Adrián Barbón que era muy importante fortalecer el Consejo Consultivo y mejorar el funcionamiento de las instituciones. ¿Qué piensa usted?

-Es un mensaje muy adecuado para los tiempos que estamos viviendo. Se tienda a minusvalorar a las instituciones y no nos damos cuenta que detrás de una institución, con independencia de quienes estén al frente, están contemplados una serie de valores y principios que son los que permiten que la sociedad siga funcionando, que haya orden y que podamos vivir en democracia. Este tipo de órganos que fomentan un ámbito deliberativo y racional en el que caben las discrepancias son muy útiles para mantener la democracia. El derecho nace precisamente para protegernos de la autotutela, es decir, de la justicia de cada uno.

-En el ámbito legal e institucional, ¿estamos atravesando un momento complicado?

-Sí. Desgraciadamente los tiempos actuales nos hacen reflexionar sobre la importancia de apreciar lo que ya tenemos consolidado, porque perder nuestros valores como sociedad y los principios que nos manejan, sería un retroceso muy grande. Estamos como en una fase de transición, en un tiempo nuevo que no acaba de nacer y aprendiendo a dejar un tiempo viejo que ya no se corresponde con la realidad. Muchas veces me pregunto: ¿hasta cuándo estaremos en esta fase de transición?.

-¿Qué valores cree usted que están en riesgo de perderse?

-Hay muchos valores que están relacionados con la ilustración racional que están poniéndose en discusión hoy en día sin que exista una alternativa mejor. La Constitución del 78 nos ha dado una prosperidad que es innegable y aunque estamos viviendo tiempos turbulentos, soy un optimista racional y creo que el mundo puede convertirse en un lugar mejor. Tengo un hijo de nueve años y me gustaría que sus oportunidades sean mejores que las que yo tuve.