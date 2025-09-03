Los partidos políticos asturianos, de acuerdo en una cosa: la necesidad de cambiar el modelo de financiación autonómica La tercera jornada de la Escuela Internacional de Verano de UGT Manuel Fernández López 'Lito' ha reunido este miércoles en su mesa redonda sobre financiación autonómica a representantes regionales del PSOE, PP, Convocatoria por Asturies-IU, Somos Asturies y Foro Asturias

Soraya Pérez Oviedo Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:44 Comenta Compartir

La tercera jornada de la Escuela Internacional de Verano de UGT Manuel Fernández López 'Lito' ha reunido este miércoles en su mesa redonda sobre financiación autonómica a representantes regionales del PSOE, PP, Convocatoria por Asturies-IU, Somos Asturies y Foro Asturias. Pese a las diferencias de criterio, todas las formaciones han coincidido en una cosa: buscar «un modelo de financiación justo y que reduzca las desigualdades».

El representante del PSOE, Fernando Lastra, afirmó que Asturias está defendiendo un procedimiento de financiación autonómica basado en la suficiencia. «Suficiencia es que los recursos que financian los servicios públicos transferidos permitan ser suficientes para sufragarlos. Suficiencia y equidad. Es decir, que realmente el reparto de los recursos tributarios del conjunto del país puedan ser repartidos para financiar los servicios públicos en términos de equidad», explicó Lastra.

Añadió que «llevamos desde el 2014 con este tema, ni con mayoría absoluta del señor Rajoy se llegó a un acuerdo. Es más complicado llegar a un acuerdo con una fragmentación parlamentaria como la que hay donde hay intereses muy particulares que chocan y que están expresados en términos maximalistas 'o todo o nada'», señaló.

Desde el PP, el diputado Andrés Ruiz ha criticado la postura del presidente Adrián Barbón en cuanto a la financiación autonómica, asegurando que «nosotros lo que esperamos del señor Barbón es que ponga Asturias por delante de Pedro Sánchez. Hemos visto durante muchísimo tiempo como Adrián Barbón ha aceptado todo lo que le ha puesto por delante su jefe, su presidente del Gobierno y creo que ahora mismo podemos volver a estar en un punto en el cual Barbón dice una cosa para luego enviar a sus diputados nacionales, enviar a su consejero de Hacienda a aprobar todo aquello que se le ponga por delante», dijo Ruiz.

Para el diputado del PP, «el Partido Popular de Asturias, en todas las iniciativas que ha llevado sobre financiación autonómica a la Junta General, ha defendido cuestiones clave como la nivelación en el acceso a los servicios públicos fundamentales, el principio de suficiencia financiera y rechazar que unas comunidades autónomas estén más infrafinanciadas que otras. Consideramos que todas las comunidades autónomas incluido el Principado de Asturias está infrafinanciado», explicó Andrés Ruiz.

Por su parte, el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies en la Junta General del Principado de Asturias, Xabel Vegas, ha defendido un modelo que atienda al criterio de población ajustada. «Yo creo que lo que tenemos que trabajar es por un sistema de financiación renovado, que es específicamente muy complejo, que depende del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero que tiene que ser un sistema de financiación autonómica que reduzca las desigualdades con las comunidades autónomas, que huya, por supuesto, de la ordinalidad y, además, que exija también a las comunidades autónomas responsabilidad fiscal», subrayó el representante de IU.

«La cosa pinta mal» para Foro Asturias

Para el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, «la cosa pinta mal» en materia de equidad entre comunidades autónomas. «Queremos un sistema de financiación autonómica que atienda al coste real de los servicios públicos y para eso hacen falta dos cosas: en primer lugar, un Gobierno de España que, como digo, tenga en cuenta las particularidades del Principado de Asturias y por otro lado también hace falta un Gobierno de Asturias que pueda ir a una negociación con el Gobierno de España con un informe detallado de cuánto nos cuestan los servicios públicos y para eso es necesario implementar por fin esa contabilidad de gestión, esa contabilidad analítica y conocer de primera mano el coste real de los servicios públicos», detalló Pumares.

Desde Somos Asturies, Xune Elipe ha puesto el foco en que el sistema de financiación autonómica «debería haberse actualizado hace ya 11 años y los criterios con los que se calculan los cupos son de hace tres décadas». Sin saber si el acuerdo entre el Gobierno y Cataluña va a perjudicar o no a Asturias, Elipe ha indicado que «lo positivo es que se haya abierto la posibilidad de renovar el sistema de financiación»