César Iglesias, sobre las memorias del expresidente Pedro de Silva: «Un máster sobre la historia de casi un siglo de Asturias»

Las memorias dialogadas de Pedro de Silva con el periodista y escritor César Iglesias, bajo el título 'Lo que queda a la espalda', ... un volumen de casi mil páginas publicado por Ediciones Trea, fueron presentadas ayer por sus dos autores coincidiendo con los 50 años de la muerte de Francisco Franco –«las casualidades no existen», apuntó el presentador del acto, el escritor Juan Carlos Gea– en la Colegiata de San Juan Bautista de Gijón. Un lugar que, reconoció el propio Pedro de Silva, tampoco fue elegido al azar, dada su vinculación con este antiguo templo –construido por un antepasado, donde recibió el sacramento bautismal y edificio rehabilitado durante su etapa como presidente–, vínculos que él mismo relató durante un ameno esbozo de su infancia y juventud en el que parecía que su destino ya estaba escrito. «Derecha por aquí, derecha por allá», bromeó. «Pero fueron los libros o las malas compañías –prosiguió su relato– las que marcaron finalmente mi vida».

Fue el propio De Silva quien se encargó de explicar, ya en un tono más reflexivo, cómo y por qué había aceptado participar en este proyecto de la mano del escritor César Iglesias. «Se habla mucho de memoria histórica, pero no de la de tantas personas que ayudaron a recuperar la democracia en España, que construyeron las bases de esta España que hoy tenemos», argumentó este abogado, escritor y presidente del Principado de Asturias entre 1983 y 1991, quien dijo verse en la obligación de «poner su granito de arena» para escribir esa «página en blanco», porque «si no contamos las cosas podemos quedarnos sin historia». Razón por la que se embarcó en este proyecto junto a César Iglesias, quien también reflexionó sobre la necesidad de impedir que nos «arrebaten nuestra memoria» y dijo ver en Pedro de Silva mucho más que a un político: también un «intelectual librepensador». Eso ha permitido que esta obra «no sólo se quede en las andanzas políticas», sino que, con sus reflexiones y su trayectoria vital, aporte una visión mucho más amplia. «Y aquello que inicialmente iba a ser un máster silviano se convirtió en un máster sobre la historia de casi un siglo de Asturias, pero también de España, a través de un personaje que armoniza sin estridencias su condición de testigo y protagonista», destacó. Y por ello le agradeció que le permitiera «meterse en todos los barrizales posibles», que «escucara en cada uno de los rincones, estuviesen saneados o acumulasen el polvo del secreto», y que aceptara tumbarse en la «mesa de autopsias para que el escalpelo del interrogatorio se adentrase en las vísceras de su biografía y de su pensamiento».

Pedro de Silva, con su habitual tono irónico, bromeó sobre el tamaño y el peso del libro, al que se refirió como «tocho» o «libro gordo de Petete», consciente de que estaba dando «armas al enemigo», aunque su editor, Álvaro Díaz Huici, director de Ediciones Trea, aseguró que «no hay ni una sola página que no esté justificada». Al acto asistieron la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; el también expresidente del Principado Javier Fernández; la exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso; el eurodiputado socialista Jonás Fernández; el exsecretario general de la FSA, Jesús Sanjurjo, y su hermano y expresidente de la Junta General, Pedro Sanjurjo, entre otros.