El editor Álvaro Díaz Huici y el escritor Juan Carlos Gea junto a los autores del libro, Pedro de Silva y César Iglesias. J. M. P.

César Iglesias, sobre las memorias del expresidente Pedro de Silva: «Un máster sobre la historia de casi un siglo de Asturias»

Pedro de Silva y César Iglesias presentan 'Lo que queda a la espalda', una biografía que recoge tanto su punto de vista político como intelectual

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:26

Las memorias dialogadas de Pedro de Silva con el periodista y escritor César Iglesias, bajo el título 'Lo que queda a la espalda', ... un volumen de casi mil páginas publicado por Ediciones Trea, fueron presentadas ayer por sus dos autores coincidiendo con los 50 años de la muerte de Francisco Franco –«las casualidades no existen», apuntó el presentador del acto, el escritor Juan Carlos Gea– en la Colegiata de San Juan Bautista de Gijón. Un lugar que, reconoció el propio Pedro de Silva, tampoco fue elegido al azar, dada su vinculación con este antiguo templo –construido por un antepasado, donde recibió el sacramento bautismal y edificio rehabilitado durante su etapa como presidente–, vínculos que él mismo relató durante un ameno esbozo de su infancia y juventud en el que parecía que su destino ya estaba escrito. «Derecha por aquí, derecha por allá», bromeó. «Pero fueron los libros o las malas compañías –prosiguió su relato– las que marcaron finalmente mi vida».

