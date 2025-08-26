Los dueños de pisos turísticos acusan al Principado de poner en peligro 900 empleos en Asturias

El Principado pone en riesgo «400 empleos directos y más de 500 indirectos» con el decreto que fija las condiciones de las Viviendas de Uso Turísticos (VUTs) en Asturias ... y que se encuentra en fase de información pública. Un periodo que los propietarios de los pisos turísticos consideran lesivo para sus intereses, «por presentarlo en plena temporada alta, lo que ha dificultado la posibilidad de revisión y presentación de alegaciones». Por ese motivo, Casocia, una de las entidades que aglutina a los propietarios en Asturias, «solicitará formalmente un aplazamiento del plazo de alegaciones públicas debido a que muchas empresas y empresarios están de vacaciones o enfrentando cargas operativas excesivas durante este periodo».

Así lo asegura Iván Rodríguez, presidente de Casocia, tras celebrar una reunión con otros portavoces del sector, así como propietarios. Una cita que nació «para abordar las graves preocupaciones sobre los ataques a la actividad y los efectos negativos que las propuestas que un nuevo decreto pueden tener sobre el empleo y la economía local«. Entienden todos que el borrador del decreto »se ha presentado sin suficiente consulta ni consenso«. No gusta del borrador que el Principado fije un máximo de 8 plazas por vivienda turística, obligue a tener un baño por cada cuatro usuarios, marque las medidas mínimas no solo del piso, sino también de cada espacio, incluso del sofá cama. Tampoco que deban instalar un medidor de ruido y que obliguen a la entrega presencial de las llaves.

Una reunión que sirvió, también, para poner sobre la mesa cifras claras de un sector del que poco más se sabe que el número de pisos y de plazas disponibles en Asturias, números oficiales que ofrece el Registro de Empresas de Actividad Turística (REAT) del Principado. El que puso en marcha el Gobierno regional en 2016, en la primera regulación de esta forma de alojamiento que siempre ha existido, pero cuyo uso se disparó durante y tras la pandemia de la covid.

Y los números no solo hablan de 120 millones que, tal y como adelantó EL COMERCIO, aportan de forma directa al Producto Interior Bruto (PIB) regional. Apuntan los propietarios que «el gasto total de los turistas alojadas en una VUT llegó a 314.999. 558 euros en 2023». Un gasto que, sin cifras finales aún, pudieron llegar el año pasado a 323.221.513 euros. Durante todo el año, estuvieron alquiladas 2.906 de las VUTs asturianas, mientras que por temporada lo hicieron 3.684. Apuntan más datos. El Estado recaudó con ellas, vía IRPF, 9 millones, a los que se suman otros 10 millones a través del impuesto de Sociedades.

Más clientes que alojamientos rurales y apartamentos turísticos juntos

El informe realizado por Casocia también permite conocer la ocupación de las las 7.036 VUTs asturianas. El año pasado, se alojaron en ella 442.405 turistas que realizaron 3.172.472 pernoctaciones. Unos números que sitúan a las VUTs como alojamientos con más clientes que la oferta rural y la de apartamentos turísticos junta. Frente a los 442.405 turistas alojados en pisos, la oferta rural asturiana cerró 2024 con 304.165 turistas. Los apartamentos turísticos, con 108.103. También superaron en pernoctaciones a los campings, que tuvieron en 2024 una de sus mejores cifras: 271.837 clientes. Solo los hoteles tuvieron más clientes que los pisos: 2.011.191.

En cuanto a pernoctaciones, con más de 3,1 millones, las VUTs de nuevo solo fueron superadas por los hoteles, que superaron los cuatro millones. Pero se sitúan a años luz del resto de fórmulas de alojamientos. Los campings comercializaron 1.088.232 pernoctaciones; el turismo rural, 925.294, y los apartamentos turísticos, 435.813.

Una suma al alza de viajeros y estancias, que convierten a 2024 en el año en el que la región acogió a más de 3,2 millones de turistas y en el que comercializó casi 10 millones de estancias. En concreto, 9.908.498.

Cifras que llevan a Casocia a advertir que el sector de los pisos turísticos «no solo es vital para la economía regional, sino que también genera empleo y estabilidad a miles de familias». Por lo que urge que «las propuestas de este nuevo decreto deben ser revisadas para que la regulación sea justa, equilibrada y adaptable a la realidad del sector».