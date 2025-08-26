El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un momento de la reunión organizada por Casocia con propietarios de Viviendas de Uso Turístico (VUTs). E. C.

Los dueños de pisos turísticos acusan al Principado de poner en peligro 900 empleos en Asturias

Casocia exige una prórroga del periodo para analizar el decreto que ultima el Gobierno regional para regular estos alojamientos por los que, afirman, en 2024 pasaron más de 442.000 turistas, más que alojamientos rurales y apartamentos juntos

Chelo Tuya

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 10:50

El Principado pone en riesgo «400 empleos directos y más de 500 indirectos» con el decreto que fija las condiciones de las Viviendas de Uso Turísticos (VUTs) en Asturias ... y que se encuentra en fase de información pública. Un periodo que los propietarios de los pisos turísticos consideran lesivo para sus intereses, «por presentarlo en plena temporada alta, lo que ha dificultado la posibilidad de revisión y presentación de alegaciones». Por ese motivo, Casocia, una de las entidades que aglutina a los propietarios en Asturias, «solicitará formalmente un aplazamiento del plazo de alegaciones públicas debido a que muchas empresas y empresarios están de vacaciones o enfrentando cargas operativas excesivas durante este periodo».

Espacios grises

