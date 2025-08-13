El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tres turistas en Asturias. Arnaldo García

Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores

El Principado saca a información pública el nuevo reglamento que fija las medidas mínimas de la vivienda, la hora de entrada (a las cinco de la tarde) y medidor de ruidos

Chelo Tuya

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:28

Nada de cajetines en los portales. La entrega de llaves al visitante debe hacerse de forma presencial. La conexión a internet, obligatoria, salvo en zonas ... sin coberturas. La hora de entrada, a partir de las 17 horas. La de salida, como en los hoteles, a las 12. Debe haber un baño para cada cuatro ocupantes y nunca puede haber más de ocho alojados a la vez. Para los que no cumplan, la sanción llega a cuatro años de expulsión del Reglamento de Empresas Turísticas de Asturias (REAT).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  2. 2

    El Gobierno llama a proteger a los diez menores acogidos en Gijón como «refugiados y vulnerables»
  3. 3 Asturias vigila los incendios de León tras estabilizar el de Cangas del Narcea: «Estamos en niveles máximos de riesgo»
  4. 4 Bonnie Tyler conquista Poniente
  5. 5

    Más de 700 firmas recogidas contra la pitufa de Pola de Siero en sólo dos días
  6. 6 Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros
  7. 7 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción
  8. 8

    El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»
  9. 9

    El Grupo Covadonga lanza su mayor oferta con más de 25.000 plazas para 2025-2026
  10. 10 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores

Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores