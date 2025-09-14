El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Oviedo tiene 151 pisos turísticos con la licencia revocada, el segundo dato más alto de Asturias, solo por detrás de Gijón (231). Mario Rojas

Vivienda pide la retirada de 755 anuncios online de pisos turísticos ilegales en Asturias

Casi un tercio de las publicaciones se corresponden a alojamientos ubicados en Gijón

P. Pérez

Gijón

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:57

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha solicitado a las plataformas digitales la retirada de 755 anuncios de pisos turísticos en Asturias ... al considerarlos ilegales. Delegación de Gobierno explica que estos alojamientos han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero no lo han obtenido porque «no cumplen los requisitos legales».

