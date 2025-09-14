Vivienda pide la retirada de 755 anuncios online de pisos turísticos ilegales en Asturias

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha solicitado a las plataformas digitales la retirada de 755 anuncios de pisos turísticos en Asturias ... al considerarlos ilegales. Delegación de Gobierno explica que estos alojamientos han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero no lo han obtenido porque «no cumplen los requisitos legales».

Municipios con el mayor número de solicitudes revocadas en Asturias Gijón 231

Oviedo 151

Llanes 57

Villaviciosa 49

Colunga 40

Gijón es la ciudad asturiana con más anuncios de pisos turísticos que no cumplen los requisitos legales (231), lo que representa casi un tercio del total. Según los datos facilitados por Delegación de Gobierno, el resto de municipios que concentran más publicaciones de alojamientos que no se ajustan a la norma son Oviedo, Llanes, Villaviciosa y Colunga. Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

España es el primer país de Europa en implementar el Registro Único de Alojamientos Temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos. A través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código.

Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%).

La Comunidad de Madrid es la gran anomalía dentro de los registros porque el porcentaje se invierte: el 83% de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales, y solo el 17% como turísticos. De las 3.513 solicitudes de registro como alquiler turístico, más de un tercio se han revocado por no cumplir la legalidad.

Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.

Con el registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez busca preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades.