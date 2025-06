El nuevo glosador de L'Amuravela en las fiestas de San Pedro de Cudillero, que se celebran este fin de semana, es Juan Luis Fernández ( ... Cudillero, 1989). Fernández releva a Cesáreo Marqués, quien fue el glosador durante 40 años, y que se retiró el año pasado cediendo su lugar a este historiador de profesión y conocido hostelero por su trabajo en el restaurante La Paloma.

–¿Qué significa para usted ser el nuevo glosador de L'Amuravela en las fiestas de San Pedro de Cudillero?

–Para mí es un orgullo ser parte de esta tradición tan antigua que va a continuar. Pero también es una gran responsabilidad por todo lo que la figura del glosador conlleva.

–Sucede usted a Cesáreo Marqués, quien fue el glosador de las fiestas durante 40 años, pero se retiró el año pasado.

–Lo más difícil es precisamente eso. Estar a la altura de lo que venía haciendo Cesáreo, que es también un gran amigo mío. Él llevaba dos décadas siendo la voz de los pixuetos ante San Pedro, lo que hace que sucederle sea difícil porque aquí en Cudillero mucha gente estaba acostumbrada ya a su voz.

–¿El sermón que va a recitar sigue la misma línea que el de todos los años?

–Sí. De hecho Cesáreo Marqués lo sigue escribiendo. Nosotros tenemos bastante confianza porque nos conocemos de toda la vida. Por lo cual, él me está ayudando con el relato y yo le daré la voz. En los últimos días lo hemos estado practicando, y yo he intentado memorizarlo con el apuntador, que también es nuevo. Va a ser un relato parecido al de todos los años.

De Cudillero al mundo

–Para quien no lo conozca, ¿puede contarnos qué características tiene el sermón de L'Amuravela?

–Se caracteriza por ser un sermón laico que va dirigido a San Pedro, en el que el glosador, que debe ser marinero, le cuenta a San Pedro lo que ha sucedido a lo largo del año en Cudillero, en Asturias y en todo el mundo. Tiene un tono jocoso, pero también con sus pequeñas llamadas de atención de cosas que pueden mejorarse. Se le pide a San Pedro protección, sobre todo para los marineros.

–¿Qué significado tienen para usted y su familia estas fiestas?

–Las fiestas de San Pedro representan el evento que está esperando con ansia todo pixueto a lo largo del año. De hecho, cualquier pixueto, si tiene que elegir entre perderse la Nochebuena con la familia o perderse la fiesta de San Pedro, prefiere perderse la Nochebuena. Estas fiestas son el momento en el que todo el pueblo se reúne: los pixuetos y los forasteros ante el santo.

Hostelero y monaguillo

–Usted es conocido en Cudillero por su trabajo en el restaurante La Paloma … ¿Qué puede contar de su trayectoria?

–Llevo toda la vida dedicado a la hostelería, al frente del restaurante La Paloma. Esto, a pesar de que estudié Historia en Oviedo y soy licenciado. Pero la verdad es que a mí nunca me gustó mucho la ciudad, siempre me gustó más el pueblo. Me gusta llevar un restaurante, tener contacto permanente con la gente y la cercanía con los vecinos. Terminé la carrera por respeto a mis padres y luego me vine a trabajar al bar familiar, donde estoy muy a gusto.

–En otras palabras, usted lleva toda su vida ligada estrechamente a Cudillero…

–Sí. De hecho, también fui monaguillo en el pueblo durante 10 años. Estuve involucrado además en las comisiones de fiesta, y por esto creo que a nadie le resultará extraña mi cara, soy bastante conocido por los vecinos.